Handbal masculin: România - Finlanda: 32-30, în preliminariile Campionatului European 2016

Naționala masculină de handbal a României a învins greu modesta formație a Finlandei, cu scorul de 32-30 (16-14), miercuri seara, în Sala ''Concordia'' din Chiajna, în prima manșă a play-off-ului pentru calificarea la Campionatul European 2016, informează Agerpres. Tricolorii au făcut un meci slab și au câștigat cu destulă șansă, în fața unui adversar care era creditat cu o valoare mult sub ceea ce a arătat. De altfel, nordicii au deschis scorul (0-1, min. 4) și, după ce echipa României a condus cu 3-1 (8) și 4-2 (9), situația a basculat, finlandezii preluând conducerea pe tabela de marcaj. România a fost cea care a alergat după egalare în prima repriză, ultimele zece minute ale acesteia fiind mai bune. Echipa antrenată de Eliodor Voica a marcat de trei ori la rând și a ajuns la 11-9 (24), Finlanda a egalat (11-11, 25), dar România a intrat la pauză cu două goluri în plus față de adversara sa, 16-14, după ce a avut 13-11 (26), 14-12 (27) și 16-13 (30). După pauză, tricolorii au fost egalați în min. 37 (18-18), iar un minut mai târziu naționala țării ''celor 1.000 de lacuri'' a preluat conducerea, 19-20. Românii au reușit contraperformanța să ia gol și cu doi oameni în plus, s-au desprins la trei goluri, 28-25 (52), au fost egalați, 28-28 (56), dar în cele din urmă au obținut o victorie cu 32-30. Meciul retur va avea loc pe 5 aprilie, la Karjaa, și se anunță deosebit de greu.