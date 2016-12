Halep a afirmat că nu a jucat ''cel mai bun tenis'' al său cu Bouchard la Indian Wells

Simona Halep, care are toate șansele ca săptămâna viitoare să ocupe cel mai bun loc din istorie al unei românce în clasamentul WTA, a afirmat că nu a jucat ''cel mai bun'' tenis al său în meciul cu Eugenie Bouchard, de marți, din optimile de finală ale turneului Indian Wells, câștigat cu 6-2, 1-6, 6-4. "știam că e o jucătoare foarte bună și că joacă bine, așa că am încercat să îmi fac jocul meu, să fiu agresivă și rapidă", a declarat Halep după victorie, potrivit Agerpres."Nu a fost cel mai bun tenis al meu, dar am luptat tot timpul și am obținut victoria. Am reușit să revin în setul al treilea și am făcut tot ce am putut pentru a câștiga. Eugenie crește de la un turneu la altul și sunt foarte bucuroasă că am câștigat acest meci'', a adăugat Simona Halep, numărul 7 mondial și a șasea favorită la Indian Wells.Adversara sa, Eugenie Bouchard (N. 18), a afirmat despre Halep că ''a fost foarte, foarte puternică. Mă așteptam la o jucătoare bună, dar cred că are o apărare foarte bună — asta e arma ei. Pune presiune pe adversare să încheie punctul repede. Are și multă experiență — a câștigat multe titluri și a fost concentrată în lupta din setul al treilea. Am reușit un break, dar ea a revenit cu un tenis de nivel înalt. A jucat foarte bine''. Halep (22 ani) a început excelent meciul și a condus cu 5-0 în primul set, pe care și l-a adjudecat cu 6-2, în 30 de minute, după o mică sincopă. Setul secund a început foarte bine, și el, cu un break, dar apoi jocul nu i-a mai ieșit româncei, Bouchard (20 ani, 19 WTA) reușind punct după punct, astfel că și-a trecut în cont setul cu un sec 6-1 (27 minute). În decisiv, cele două jucătoare au mers cap la cap până la 3-3, când Bouchard a reușit un break (3-4), însă Simona a răspuns imediat, câștigând și ea pe serviciul adversarei (4-4). Halep a reușit să câștige și următoarele două ghemuri și setul cu 6-4. Simona Halep a ajuns în premieră în sferturile de finală ale unui turneu de categoria Premier, acesta fiind al doilea sfert de finală la un turneu important, după cel jucat anul acesta la Australian Open, potrivit site-ului WTA. Următoarea adversară a Simonei este o jucătoare venită din calificări, Casey Dellacqua (Australia, 29 ani, 78 WTA), care a profitat de neprezentarea americancei Lauren Davis (20 ani, 66 WTA), cauzată de o gastroenterită. Pentru Dellacqua aceasta este cea mai mare performanță a carierei, în care a ajuns doar în două rânduri în sferturile unui turneu WTA: la Hobart în 2008 și la Dallas în 2012. Halep și Dellacqua nu s-au întâlnit până acum în circuit, dar românca a afirmat despre acest duel:''E o stângace și nu e deloc ușor să joci cu o astfel de adversară, pentru că de obicei întâlnește dreptace în circuit. Nu o cunosc, nu am jucat contra ei până acum și cred că va fi o surpriză pentru mine. Dar și Safarova este stângace, așa că nu va fi ceva nou pentru mine''. Simona Halep a trecut în turul trei la Indian Wells de Lucie Safarova (Cehia/N. 26), cu 6-2, 4-6, 6-4. Meciul dintre Halep și Dellacqua va avea loc miercuri, de la ora 22,00 (ora României).