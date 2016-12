Golf: Tiger Woods, lider al clasamentului mondial pentru a 676-a săptămână

Americanul Tiger Woods, în vârstă de 38 ani, unul dintre cei mai bine plătiți sportivi ai lumii, se află pentru a 676-a săptămână în poziția de lider al ierarhiei celor mai buni jucători de golf ai lumii, informează Agerpres. Cu o medie de 9,4779 puncte, Woods îi devansează pe australianul Adam Scott - 8,5179 pct și suedezul Henrik Stenson - 8,3189 pct, în timp ce fostul număr unu mondial, irlandezul Rory McIlroy, ocupă în prezent poziția a 7-a, cu o medie de 6,0559 pct. Săptămâna trecută, Tiger Woods a fost nevoit să se retragă de la turneul Arnold Palmer Invitațional care a avut loc la Orlando, în Florida, din cauza unor probleme la spate, care îi pun sub semnul întrebării prezența la primul mare turneu al anului, Mastersul de la Augusta, care va debuta pe 10 aprilie. "Pentru Augusta este încă puțin prea devreme să spun dacă voi putea participa", a declarat Woods cu ocazia unui eveniment caritabil care a avut loc la Washington. Campionul american și-a fixat drept obiectiv pentru acest an câștigarea Mastersului de la Augusta, unde și-a propus să obțină primul său titlu de Mare Șlem după cel cucerit în 2008, la US Open, ceea ce i-ar aduce în palmares cel de-al 15-lea său titlu major. Debutul său de sezon nu este însă deloc promițător, cel mai bun rezultat de până acum fiind un loc 25 la recentul turneu WGC de la Doral (Florida). Dacă pe plan sportiv anul nu a început prea promițător pentru Tiger Woods, din punct de vedere financiar lucrurile stau cum nu se poate mai bine, jucătorul american de golf aflându-se în fruntea listei celor mai bine plătiți ai lumii, publicată de Forbes, cu câștiguri anuale de 78,1 milioane dolari. El îi devansează pe tenismanul elvețian Roger Federer, cu venituri de 71,5 milioane dolari, și baschetbalistul american Kobe Bryan, care a câștigat 61,9 milioane dolari.