Cristiano Ronaldo, aroganţa maximă la adresa suporterilor bulgari. Declaraţia dată de portughez la finalul partidei

Cristiano Ronaldo, aroganța maximă la adresa suporterilor bulgari. Declarația dată de portughez la finalul partidei

Ştire online publicată Vineri, 03 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cristiano Ronaldo a fost fluierat în majoritatea timpului partidei dintre Ludogoreț și Real Madrid, mai ales după penalty-ul din minutul 24, cînd starul portughez a fost faultat de Moți în careu.Fotbalistul "galacticilor" a fost unul dintre fotbaliștii care au fost în prim-planul jocului din Bulgaria, după ce a reușit să înscrie, dar a și ratat un penalty. La finalul partidei, Ronaldo a făcut un comentariu arogant la adresa fanilor bulgari.”Eu am deja 12 ani de carieră la nivel foarte înalt, am jucat pe foarte multe stadioane, în atmosfere care mai de care mai ostile, nu am ce să comentez. Eu zic că lumea ar trebui să fie mulțumită că are șansa să vadă pe viu vedetele Realului. Sînt situații care nu pot fi comentate, lucruri care pentru mine n-au nici un fel de valoare”, a spus Ronaldo.Real Madrid s-a impus în a doua etapă a grupelor Ligii Campionilor cu 2-1 în fața lui Ludogoreț, după ce bulgarii au deschis scorul prin Marcelinho, iar Ronaldo a egalat din penalty, urmat de golul victorie înscris de Benzema cu un sfert de oră înainte de final, scrie gsp.ro.