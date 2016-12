Chievo îl vrea pe Keşeru şi e gata să ofere 2,5 milioane de euro pe stelist

Chievo îl vrea pe Keșeru și e gata să ofere 2,5 milioane de euro pe stelist

Directorul sportiv al echipei italiene Chievo Verona, Luca Nember, s-a aflat în tribune la meciul România-Danemarca și l-a urmărit pe atacantul stelist Claudiu Keșeru (27 de ani). Fotbalistul care conduce în clasamentul golgheterilor din Liga 1 cu 12 goluri a marcat ambele goluri ale „tricolorilor” în victoria cu 2-0 asupra selecționatei lui Morten Olsen.Chievo e pe locul 18 retrogradabil în Serie A și a marcat foarte puțin în acest sezon, doar 8 goluri. În schimb are 16 goluri primite! Clubul italian ar fi dispus să plătească 2,5 milioane de euro pentru achiziționarea imediată a lui Keșeru, dar Steaua e ezită să-i dea drumul în iarnă, pentru că nu are cu cine să-l înlocuiască pe Claudiu în compartimentul ofensiv. Rusescu și Iancu sunt accidentați. În plus, Gâlcă ar fi furios dacă i-ar pleca principalul marcator. „Roș-albaștrii” încearcă să transfere un atacant, fie pe Bokila, fie pe Toto Tamuz dacă se vor califica în primăvara europeană, scrie prosport.ro.