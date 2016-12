Alejandro Sabella: După cum a decurs jocul meritam să câştigăm

Alejandro Sabella: După cum a decurs jocul meritam să câștigăm

Selecționerul Argentinei, Alejandro Sabella, a declarat, miercuri seară, după remiza din meciul amical cu reprezentativa României, scor 0-0, că echipa sa merita să câștige după cum a decurs jocul, informează Mediafax. "O primă repriză echilibrată, România a închis foarte bine jocul. În prima repriză jocul nostru s-a bazat mai mult pe sclipirele individuale, în a doua pe forța echipei. În cea de-a doua noi am avut mai multe șanse de a marca, dar și România a avut ocazii pe contraatac. Cred că după cum a decurs jocul meritam să câștigăm. Am dominat centrul terenului, am controlat jocul, iar Di Maria a condus tot jocul nostru în această seară. Messi a jucat bine de câte ori a avut balonul, a fost sclipitor de câte ori a avut mingea și a avut faze de joc în care și-a pus colegii în situații de a marca. Pentru mine este un jucător excepțional. Mi-aș dori ca toți antrenorii să aibă un jucător precum Messi în echipele lor. Trebuie însă să ținem cont de faptul că mulți jucători au evoluat duminică. S-a acumulat oboseală și după drumul lung până în România, dar sunt convins că se vor odihni și atunci nivelul va crește", a spus Sabella. El a precizat că în 1994 România avea "o echipă extraordinară cu multe stele" și că nu se poate compara cu cea de azi. "Echipa de azi are însă ambiție, se învârte în jurul lui Bourceanu și cred că această echipă are un viitor frumos. Azi a făcut un meci bun", a adăugat tehnicianul. Echipa națională a României a terminat la egalitate, miercuri seară, cu reprezentativa Argentinei, scor 0-0, într-un meci amical disputat pe Arena Națională din Capitală.