Inspiraţi de modelul Oxford şi Cambridge

Regata Universităților din Constanța, yachting și canoe 10+1

Inspirați de modelul Oxford și Cambridge

Universitatea Maritimă din Constanța a organizat, zilele trecute, la Centrul de Pregătire Practică și Sport (Baza Nautică) al UMC cea de-a doua ediție a concursului „Regata Universităților din Constanța". Competiția s-a desfășurat la disciplinele yachting - clasele OK și Ypton 22 - și canoe 10+1. Din dorința organizatorilor ca acest concurs să devină unul de tradiție pentru centrul universitar de la malul mării, urmând modelul universităților Oxford și Cambridge, la regată au fost invitați să participe studenți ai Universității „Ovidius" și Academiei Navale „Mircea cel Bătrân" (ANMB). Proba de canoe s-a desfășurat pe un traseu destul de solicitant. Linia de start a fost amplasată în dreptul debarcaderului de la Tic Tac, iar sosirea s-a luat în dreptul bazei nautice a UMC. Studenții Universității Maritime, antrenați de lect. drd. Tiberiu Tulbure, au participat la concursul de canoe împărțiți în două echipaje, reușind să câștige locurile întâi și patru. Pe locul secund, s-a clasat echipajul Universității „Ovidius", iar pe pozițiile trei și cinci, ambarcațiunile Academiei Navale. La clasa OK, UMC și-a completat palmaresul cu încă un titlu de campion, obținut de studentul George Teodorescu, sportiv pregătit de prep. univ. Alexandru Octavian Micu (multiplu campion național și balcanic, maestru al sportului și deținător al ordinului Meritul Sportiv Clasa a II-a). Teodorescu a fost urmat de Erdal Gelmanbet, de la Univ. „Ovidius", în timp ce Ionuț Surugiu, de la UMC, a trecut al treilea linia de sosire. Vedetele intră la urmă Respectând principiul „vedetele intră la urmă", proba cea mai complexă, frumoasă și interesantă a fost programată la sfârșitul regatei. Ypton 22 este o barcă de 6,60 m, semilestată, cu un echipaj format din doi membri. Sistemul de joc a fost mach race eliminatoriu, folosindu-se schema de opt echipe (ca la fotbal). La această probă, au fost înscrise în concurs opt echipaje: șase de la UMC, unul de la ANMB și unul de la „Ovidius". Echipajele au fost, în ordinea sosirii, Daniel Cialîcu / Cristina Moga (UMC), Daniela Epuraș / Silviu Zmeu (UMC), George Teodorescu / Ionuț Surugiu (UMC) la egalitate cu Petru Canțîr / Camelia Novac (UMC), Erduan Murtaza / Ionuț Pricop (ANMB), Erdal Gelmanbet / Cătălin Crăciun („Ovidius"), Orlando Surugiu / Georgian Ioniță (UMC), Răzvan Mirică / Cristian Sârghiuță (UMC).