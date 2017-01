România - Germania, în Cupa Europeană a Națiunilor

Înfruntăm frigul, ploaia sau ninsoarea, vrem să vedem rugby!

Constanța rugbistică este în fierbere. În week-end, în „Badea Cârțan”, naționala „stejarilor” îi plachează pe germani, într-un meci de care se leagă ultimele speranțe de calificare la Cupa Mondială. Victoria este obligatorie, în ciuda condițiilor meteo deloc favorabile. Naționala de rugby a României a ajuns, vineri după-amiază, la Constanța, orașul gazdă al meciului cu Germania. Tehnicienii „stejarilor” au instalat cartierul general la Hotel Sport, unde au întocmit XV-le de start, în care, din păcate, nu se regăsește niciun jucător de la RCJ Farul. Situația ar trebui să-i pună pe gânduri pe șefii „marinarilor” și să-i determine să facă o nouă evaluare a lotului. Vlaicu va fi mijlocaș la deschidere, Sîrbu, mijlocaș la grămadă, Fercu și Botezatu fac pereche la aripi, Dimofte și Dascălu sunt centri, iar Dumitraș - fundaș. Pe înaintare, selecționerul Serge Lairle mizează pe Macovei în linia a treia, alături de Tonița și Burcea, în timp ce Petre și căpitanul Socol vor fi oamenii din linia a doua. Pilieri au fost desemnați Florea și B. Bălan, iar rolul talonerului i-a revenit lui M. Tincu. Pe banca de rezerve, apar constănțenii Daniel Carpo și Constantin Gheară, alături de P. Ion, Zebega, Ursache, Calafeteanu, Ciuntu și Dima. Și reprezentativa germană, avându-l în componență pe fostul internațional român Petre Ianusevici, actual director tehnic, a sosit, vineri, pe litoral, oaspeții cazându-se la Hotel Malibu din Mamaia. „Toată situația este complet nesatisfăcătoare. Am propus ca partidele cu probleme din această lună să se joace la noi acasă, însă nu am avut succes”, a declarat, pentru site-ul rugby.ro, Volker Himmer, directorul sportiv al Federației Germane de Rugby, nemulțumit și de drumurile pe care trebuie să le facă echipa sa, din cauza vremii nefavorabile. Partida România - Germania se joacă sâmbătă, de la ora 14.00, în direct la TVR 2, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”. Accesul suporterilor la stadion va fi liber. Arbitrează S. Passacantando, din Italia. Clasamentul la zi al CEN: 1. Georgia (17 puncte), 2. Rusia (16 p), 3. Portugalia (13 p), 4. România (9 p), 5. Spania (7 p), 6. Germania (6 p). Tot sâmbătă, se mai dispută alte două partide: Spania - Rusia și Portugalia - Georgia. Testul maturității pentru clubul Cleopatra Președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan, a declarat că organizarea meciului România - Germania reprezintă un test de maturitate pentru clubul său. „Suntem un club mic, care a plecat de jos, de la copii și juniori, și, iată, încet-încet, am ajuns să organizăm și meciuri internaționale. Nu este vorba de un meci oarecare, ci de unul pentru calificarea la Cupa Mondială”, a declarat Chirondojan. Oficialul constănțean a ținut să ureze mult succes echipei naționale: „Ca fost jucător și arbitru cu o carieră de 20 de ani, pot spune că nu sunt mulțumit de situația actuală a echipei naționale, dar sperăm ca noua conducere a federației, care este tânără și entuziastă, să reușească o reconstrucție. O echipă națională nu se construiește într-un an sau doi. Până una-alta, trebuie să batem Germania”.