Divizia A, Seria A

Înfrângere usturătoare pentru CSU Neptun

Echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanța a fost învinsă ieri, în Sala Sporturilor, scor 38-23 (17-10), de CSU Danubius Galați, ocupanta locului secund al Diviziei A, Seria A, în cadrul etapei a XVlll-a.Fetele pregătite de Ionuț Pușcașu nu au avut nicio șansă împotriva expe-rimentatelor jucătoare din Galați, care au controlat partida de la un capăt la celălalt. Golurile echipei noastre au fost marcate de Ciucanu 8 goluri, Birton 7, Căldare 4, Filip 3 și Ciuică 1 gol.La finalul partidei, antrenorul Ionuț Pușcașu ne-a declarat: „Am început partida bine, am reușit să ne menținem primele 20 de minute, aproape de adversar, dar am picat apoi și fizic și psihic. Cu siguranță mai avem mult de lucrat la aspectul mental. Nu am de ce să fiu supărat, am jucat cu cea mai bună echipă din serie și cred că fetele de la Galați vor pro-mova. Pentru ultimele patru meciuri rămase mi-am propus să le câștig pe toate.”Întrebat despre se-zonul viitor handbalistic, antrenorul a punctat: „Probabil va fi nevoie și de întăriri, dar noi avem un nucleu de fete foarte talentat, cu potențial. Am încredere în ele că vor fi din ce în ce mai bune. Nu am discutat cu conducerea dacă voi rămâne pe banca tehnică și în sezonul viitor. Probabil vom avea o discuție și vom hotărî atunci ce este de cuviință.”