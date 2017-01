Info Farul

25 de jucători pentru Austria FC Farul va pleca, miercuri, în stagiul din Austria, unde, pe lângă antrenamente, va susține și mai multe meciuri amicale. „Rechinii" vor sta în apropiere de Kremsmünster (40 km de Linz și 100 km de Salzburg), la hotelul de patru stele Schicklberg. Vot fi deplasați 25 de fotbaliști. Ieri, fariștii au avut liber, astăzi au în program un antrenament, reunirea fiind prevăzută la ora 17, iar mâine efectuează două ședințe de pregătire. Farul stă în Austria până pe 15 iulie. Alte 2-3 mutări în lot Constantin Gache a declarat că, deși „în mare, ne-am cam așezat", lotul Farului este deschis în continuare atât plecărilor, cât și venirilor, până la momentul încheierii perioadei de transferări. „Poate vor mai fi vreo 2-3 mutări. Vom vedea", a spus Gache. Farul s-a înțeles deja cu por-tughezul de 19 ani Elio Wilson (mijlocaș defensiv sau fundaș central), care cel mai probabil se va alătura lotului în Austria. Clubul constănțean mai dorește un fundaș central, după cum există interes din partea unor formații (române și străine) pentru Apostol, T. Moldovan și Barbu. Stagiu foarte bun la Brașov Antrenorul Farului apreciază că perioada de pregătire de la Brașov a fost o reușită. „Stagiul a fost unul bun, spre foarte bun, referindu-mă în primul rând la acumulările fizice pe care le-am făcut. Etapa Brașov s-a încheiat cu cele două jocuri din turneu. Chiar dacă am fost puțin obosiți, a fost bine și pentru mine, și pentru băieți, să ne cunoaștem mai bine și să începem să le- găm chiar și relațiile de joc. Fără a ține cont de rezultate, a fost un lucru benefic. M-am convins că lotul are o valoare mai mare decât locul ocupat în campionatul trecut", a declarat Constantin Gache.