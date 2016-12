Înfiinţarea Federaţiei Române de Beach Rugby, tot mai aproape

Înființarea Federației Române de Beach Rugby, tot mai aproape

Beach rugby-ul este un sport care, de-a lungul timpului, a reușit să-și câștige din ce în ce mai mulți simpatizanți, atât pe plan internațional, cât și pe plan național, unde o mână de oameni ambițioși din Constanța s-au angrenat în formarea unei federații de specialitate. Această inițiativă a venit în anul 2010, odată cu înființarea Asociației Oval 5 Beach Rugby. Proiectul a fost dezvoltat timp de un an de către membrii Oval 5, acesta fiind prezentat oficialilor din Ministerul Turismului și Dezvoltării, care au decis că sunt de acord cu el, însă, impunând condiția Asociației Oval 5 de a-l perfecționa. Fiind un material complex, proiectul conține 50 de pagini și cuprinde un conținut amplu, în care se regăsesc multe detalii tehnice care trebuie respectate. „Momentan, facem pașii birocratici, sper că, de la 1 septembrie, să obținem semnăturile de la factorii de răspundere. În ultimii trei ani, am studiat reacția celor care au luat parte la turneul Beach Rugby Oval 5, fie că erau participanți sau simpli spectatori, și am constatat că efectul produs a fost unul de atracție. Turneul a oferit un plus pentru turismul din stațiune, efectiv am produs reclamă, pentru că sporturile de plajă sunt o atracție. Cu beach rugby-ul vrem să ne întindem către Brașov și Iași. Vom căra nisip cu utilaje speciale și vom amenaja spații de beach rugby în piețele în care ni se va da autorizație, pentru a organiza meciuri timp de câteva zile. Suntem pe cale de a face un parteneriat cu o firmă care ne va ajuta cu toate cele necesare pentru demararea acestei acțiuni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lucian Osatiuc, membru al Asociației Oval 5. Diferența între România și țările unde beach rugby-ul este mult mai popular, ca în Italia sau Franța, spre exemplu, unde acest sport este mult mai extins, constă în amploarea cu care, prin diferitele locații de desfășurare, acest sport oferă un unghi mult mai mare de abordare a publicului spectator, a sponsorilor și a tuturor care se pot implica în demersurile cognitive ce țin de sporturile pe plajă. În 2020, beach rugby-ul va fi, cel mai probabil, sport olimpic, singurul lucru care ar putea împiedica acest lucru este ca brazilienii să nu îl accepte, sub formă experimentală, la Jocurile Olimpice din Rio de Janeiro (2016). „Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro se apropie cu pași repezi, iar brazilienii au de gând să introducă acest sport experimental în competiție. În acest caz, va trebui să facem o echipă națională. Oricum, este încă devreme. În ediția acestui an a turneului Oval 5 Beach Rugby, am studiat copii de la U16, U17 și U18, pentru că ei sunt generația care ar putea să facă parte din prima națională tricoloră de beach rugby”, ne-a mai spus Lucian Osatiuc.