Turneul final al Campionatului Național de juniori U17 și U18

Incredibil: meci de rugby terminat cu scorul de 0-0!

Sărăcie de eseuri în prima zi a turneului final al Campionatului Național de rugby juniori sub 17 ani și sub 18 ani, competiție care se desfășoară, săptămâna aceasta, pe stadionul Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”. Miza foarte mare și-a pus amprenta pe evoluțiile echipelor protagoniste ale primelor meciuri din turneul de rugby de la Constanța. Cine pierde își reduce șansele la titlu, așa că nimeni nu se avântă și nu riscă. Ieri, s-au disputat două partide, ambele la secțiunea U17. Onoarea de a deschide competiția le-a revenit formațiilor CSA Steaua București (antrenori, Virgil Popișteanu și Radu Gagiu) și CSS Unirea Iași (antrenor, Ionel Popa). Repriza întâi s-a terminat la egalitate, 3-3, fiecare tabără punctând din câte o lovitură de penalitate. După pauză, moldovenii au preluat conducerea, 6-3, tot în urma unei penalități, dar, deși au dat impresia că stăpânesc situația, pe final au încasat un eseu la centru, transformat, și Steaua și-a asigurat victoria, 10-6. Rezultat care ar fi dat peste cap orice parior în cel de-al doilea meci al zilei, în care, față în față, s-au aflat tot două echipe de juniori U17: Grup Școlar CFR Unirea Pașcani (antrenor, Alexandru Tarcan) și Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București (antrenori, Adrian Costache și Laurențiu Codoi). După 50 de minute, tabela a rămas imaculată, 0-0, în ciuda numeroaselor ocazii de a marca, de ambele părți. „Ambele echipe au preferat jocul la mână, chiar și atunci când au avut șansa de a puncta din lovituri de penalitate. Scorul de 0-0 este foarte rar la rugby, cred că de 15 ani nu am mai întâlnit așa ceva”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul turneului de pe litoral, Mircea Paraschivescu. Competiția continuă astăzi, când sunt programate nu mai puțin de șase partide: U17: CTMRTF București - Steaua București (ora 11.20), CSS Bârlad - Grup Școlar CFR Unirea Pașcani (ora 19.20); U18: LPS Focșani - CSS Bârlad (ora 9.00), CSM Știința Baia Mare - LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța (ora 10.10), Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București - U Gens Cluj (ora 17.00), CTMRTF București - CSS Tecuci (ora 18.10). „Nu ne speriem că jucăm cu Baia Mare, campioana națională la seniori și candidată la medaliile de aur la juniori U19. Din contră, cred că avem o șansă în plus decât dacă am fi jucat cu echipele din București, pe care le cunoaștem foarte bine. Sper ca echipa noastră să facă un joc bun și să intre în lupta pentru locurile I-IV”, a declarat directorul LPS Constanța, prof. Andrei Szemerjai. Astăzi și mâine, sunt programate și controalele antidoping. Jucătorii vor fi nominalizați prin tragere la sorți de către o comisie special trimisă de la București // Arbitrii care oficiază în turneu sunt Emanuel Gorodea, Ionuț Bodea, Claudiu Clapon, Mihai Stuparu, Viorel Bujoreanu și Petrică Rotaru // Organizatorii competiției sunt Federația Română de Rugby, CS Cleopatra Mamaia și Direcția pentru Sport a Județului Constanța // Sponsori: SC Mamaia 2000 și Hotel Doina Mamaia // Parteneri media: Cuget Liber (afișul oficial al turneului a fost realizat în această tipografie) și Radio Constanța.