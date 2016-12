Mai multe ştiri online: US Open

Incredibil ce s-a întâmplat la US Open! Cine a întrerupt un meci de tenis

Ştire online publicată Luni, 07 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O veveriță a întrerupt un meci de dublu feminin de la US Open, după ce a reușit să se strecoare pe teren. Atât publicul, cât și tenismenele s-au amuzat pe seama "musafirului" inedit.Un meci de dublu femin din cadul US Open a fost întrerupt pentru câteva minute de o veveriță.În timpul partidei disputate de perechile Jelena Jankovic - Aleksandra Krunic și Casey Dellacqua - Yaroslava Shvedova, animalul a intrat pe teren.Spre amuzamentul tuturor, meciul s-a oprit pentru câteva clipe, până când veverița s-a strecurat printre picioarele spectatorilor și a fugit.Nu este, însă, prima dată când se întâmplă asta la US Open. În anul 2013, meciul dintre Sabine Lisicki Vera Dushevina a fost, de asemenea, întrerupt de o veveriță, scrie realitatea.net.