Incertitudinea şi confuzia domnesc în continuare la Farul

Incertitudinea și confuzia domnesc în continuare la Farul

Viitorul Farului continuă să fie învăluit în ceață, cu mai puțin de trei săptămâni înainte de începerea Ligii a II-a. În ciuda faptului că echipă nu e, iar banii lipsesc, patronii Farului îi trag înainte că situația nu e pierdută! Nimic nou pe frontul FC Farul. Aceleași incertitudini, semne de întrebare și soluții întortocheate și greu de înțeles, care domnesc la club de o bună perioadă de timp. Mai e puțin și începe campionatul, iar la gruparea constănțeană încă nu se știe nimic. Deși nu are echipă, Farul a depus cerere de înscriere în campionat, spunând că vrea să continue. În ce fel? E o mare nebuloasă. Se vorbește de noi amânări la plată în cazul jucătorilor care au de luat bani, de reeșalonarea-reeșalonărilor, iar în acest fel echipa să fie programată în campionat. Însă, odată și odată, tot trebuie plătiți acești bani, și de unde? Totodată, patronii clubului vorbesc că, în cele din urmă, vor reuși să strângă un lot, că au jucători plasați strategic pe la diverse echipe din țară, pentru ca, la un semn, să vină la Farul super-antrenați. Vorbe, vorbe și iar vorbe, care, până acum, nu și-au arătat și partea practică. „Tratative“ cu final așteptat Apoi, s-au tot băgat la înaintare celebrele tratative cu Consiliul Județean Constanța, însă de a căror utilitate au început să se îndoiască sincer și copiii de grădiniță. Cele două părți se întâlnesc ca să ce? Ca CJC să constate, de fiecare dată, că sunt datorii mari și că nu se bagă, cum a sunat răspunsul și după a „n”-a întâlnire între patronul Farului, Giani Nedelcu, și vicepreședintele Consiliului, Cristinel Dragomir, întâlnire care și-a așteptat răspunsul din partea autorităților locale vineri, 30 iulie. Dintr-o parte a venit acest răspuns, din cealaltă parte varianta e alta, că se mai discută și că Giani mai aștepta un telefon de la Dragomir. Ne-am obișnuit însă, nu ne mai miră nimic. Iar Grigoraș? Cum nu ne mai miră nici aruncarea pe piață a unei alte fumi-gene, varianta Petre Grigoraș. Când nu sunt discuții cu CJC, e Grigoraș, care, se aude, ar fi din nou în cărți pentru postul de antrenor. De-a râsu’-plânsu’. Antrenor al cui, al cărei echipe? Asta în condițiile în care omul a spus clar că a vrut ceva serios și că, în condițiile în care timpul a trecut și nu s-a rezolvat nimic, nu mai este interesat de nicio variantă avansată de Giani Nedelcu sau de Consiliul Județean. Ca să nu mai spunem că pe Grig l-a durut și modul în care a fost tratat de CJC. „Ce propunere mi s-ar mai putea face ca să mă determine să-mi schimb răspunsul? S-a născut altă echipă în Constanța și nu am auzit eu? Îmi pare rău, am fost bine intenționat, am vrut să revin la Farul, dar nu a depins de mine”, a declarat Grigoraș. Astăzi, e programată tragerea la sorți Altă variantă pe care spun șefii Farului că o au e să meargă pe o altă societate și pe un alt loc în campionat, care ar deveni disponibil în urma neînscrierii mai multor formații. Dar iarăși e de discutat, din punct de vedere regulamentar, ce șanse de reușită ar avea asemenea planuri. La prima vedere, și astfel de soluții par fără viitor. Astăzi, însă, e programată tragerea la sorți pentru stabilirea programului Ligilor a II-a și a III-a, iar, dacă ședința nu se va amâna, s-ar putea lămuri mai multe lucruri.