Alberty Bașchir:

„Încercăm să rezistăm până vin vremuri mai bune“

Alberty Bașchir, președintele lui CS Eforie, a subliniat situația delicată în care se află clubul. „Încercăm să rezistăm până vin vremuri mai bune. Criza care afectează societatea românească, sportul, în general, și fotbalul, în special, se face cunoscută și la CS Eforie. Grosul bugetului nostru e asigurat de Primărie, care are fondurile drămuite. Chiar dacă nu e om de sport, primarul Ovidiu Brăiloiu își dă seama că un oraș ca Eforie merită o echipă în Liga a III-a. Edilul-șef ne ajută, ne dă tot concursul, e bine-intenționat, însă, chiar și așa, ne e greu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alberty Bașchir, fost jucător al lui CS Eforie. Președintele clubului nu știe ce-i va rezerva returul, în condițiile în care echipa e în pericol să piardă jucători. Fotbaliști cu salarii mari, precum Borza, sunt greu de ținut și, oricum, cu jucători afectați financiar e greu de lucrat. Din lot, doar Fugaru (salariat la o societate) și Niță (jandarm) au servicii, ceilalți trăind din fotbal. „Ar fi păcat ca cei 2-3 ani de muncă asiduă în care am construit actuala echipă să se ducă pe apa sâmbetei. Sperăm totuși să trecem cu bine peste aceste momente dificile. Bine măcar că am adunat destule puncte în tur, cu ajutorul cărora să putem rezista în partea a doua a campionatului”, a completat Bașchir.