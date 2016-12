Început bun pentru Simona Halep, pe hard-ul de la Montreal

Jucătoarea de tenis Simona Halep (5 WTA) a început foarte bine sezonul pe hard, reușind două victorii la turneul WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii în valoare de 2.413.663 dolari, atât în proba de simplu, cât și în cea de dublu, alături de Monica Niculescu.Ieri dimineață, constănțeanca a trecut, în turul doi, de australianca Daria Gavrilova (45 WTA), scor 6-2, 6-3, în 77 de minute.„Daria este o jucătoare foarte puternică. Am jucat cu ea pe zgură la Roma și m-a învins acolo, dar am știut cum să joc de data aceasta. Hard-ul este suprafața mea favorită, pot spune, și m-am simțit bine pe teren. Sunt fericită că am putut câștiga împotriva ei în primul meu meci pe hard”, a declarat Simona Halep, imediat după meci, pentru site-ul WTA.Pentru această performanță, constănțeanca și-a asigurat 27.790 de dolari și 105 puncte WTA. Ea o va întâlni în optimi pe învingătoarea dintre Karolina Pliskova (Cehia) și Sara Errani (Italia).