Încep emoţiile pentru rugbiştii juniori

Încep emoțiile pentru rugbiștii juniori

Duminică, 23 septembrie, este ziua în care se desfășoară partidele etapei întâi în Divizia Națională de rugby juniori sub 18 și sub 19 ani. 12 echipe sunt înscrise în campionat, între care și o selecționată a Republicii Moldova, care își va disputa meciurile la Bârlad. Ca și în sezonul precedent, cele două competiții merg în paralel. Meciurile de U18 și U19 se joacă în aceeași zi și pe același stadion, cu pauză de 30 de minute între ele. Cele două echipe de pe litoral, LPS „Nicolae Rotaru" CSS și Cleopatra Mamaia se vor înfrunta pe stadionul din Complexul Sportiv „Badea Cârțan", cu începe de la ora 10. Arbitrează Doru Gordin, Cosmin Popescu și Viorel Bujoreanu. În ceea ce privește campionatul Asociației Județene de Rugby, acesta se va derula pe două secțiuni, juniori III și IV, primele partide fiind programate luna viitoare, pe 14 octombrie, de la ora 10: Callatis Mangalia - CSO Ovidiu (j III) și CS Cleopatra - RCJ Farul (j IV).