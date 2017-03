Încep competiţiile de yachting! 28 de întreceri pe apă în 2017

Încep competițiile de yachting! 28 de întreceri pe apă în 2017

Calendarul competițional 2017, publicat de Federația Română de Yachting (FRY), numără nu mai puțin de 19 concursuri sportive pentru clasele de bărci mici și nouă regatte pentru bărci mari.La clasele de bărci mici, competițiile debutează în luna aprilie și se termină în luna octombrie. Acestea vor fi organizate atât în București, pe lacul Herăstrău, cât și pe Marea Neagră sau pe lacurile Siutghiol și Techirghiol.La mare, lacul Techirghiol va găzdui ediția a II-a a Festivalului Național al Sporturilor Nautice și pe Plajă. Lacul Siutghiol va fi vedeta concursurilor de yachting pentru bărci mici, fiind locul de desfășurare a nu mai puțin de opt astfel de competiții: Trofeul Bricul Mircea, Regatta Cupa 1 Iunie, Cupa Știința, Campionatul Național clasa OK, Match Race Regatta Universităților, Cupa Ligii Navale Române, Regatta Cupa Electrica și Cupa Zilei Marinei Române.Campionatul Național de bărci mici, organizat de Federația Română de Yachting, va avea loc la Eforie Nord, la fel ca și Trofeul Tomis, Laser Europa Cup, Campionatul Național Laser STD (Standard) și Optimist Black Sea Cup.Pasionații sportului cu vele vor avea parte și de un concurs organizat îm-preună cu parteneri din Bulgaria - International Sailing Regatta Dobrogea Cup, care se află, în acest an, la a VI-a ediție.Calendarul competițional 2017 de bărci mari, offshore, se întinde pe o durată de cinci luni - din mai până în septembrie - și cuprinde un Campionat Național alcătuit din două regatte, o Cupă organizată în cinci concursuri și alte două competiții de sine stătătoare.Mult-râvnitul titlu de campion național la bărci mari se va disputa la finalul sezonului, în luna septembrie. Campionatul Național offshore cuprinde, și anul acesta, două etape ale căror curse se vor ține la Marea Neagră, zona Eforie Nord/Limanu, Mangalia. Pentru podiumul Romania Cup, sportivii au la dispoziție cinci regatte, întinse pe durata întregului sezon, unde să-și demonstreze abilitățile și talentul de veliști: Regina Maria Regatta, LifeHarbor Regatta, Bricul Mircea Regatta și Callatis Regatta.Tinere, dar aspirante la statutul de competiții cu tradiție sunt regattele de sine stătătoare, două la număr în 2017: Regatta SetSail și Regatta Rotary Mangalia.Toate competițiile de bărci mari din acest an vor fi organizate la Marea Neagră.