În loc de mărţişor, palme la fund!

CSV 2004 Tomis - Dinamo București 2-3, în Divizia A1 de volei feminin

În loc de mărțișor, palme la fund!

O lege nescrisă a sportului, valabilă mai ales la tenis și volei, spune că, atunci când conduci cu 2-0 și nu închei repede socotelile, pierzi cu 2-3. Așa au pățit și voleibalistele de la CSV 2004 Tomis, care s-au înclinat în fața marii rivale Dinamo București. După înfrângerile din Cupa României și din turul de campionat, CSV 2004 Tomis și-a dorit mult să-și ia revanșa în fața dinamovistelor, așa că a început cu motoare turate la maximum partida de ieri, de la Sala Sporturilor, din cadrul etapei a 20-a a Diviziei A1. „Sirenele” și-au adjudecat primul set, 25-17, apoi s-au desprins la 2-0 la general, 25-23, după ce bucureștencele conduseseră cu 23-19. Suporterii se pregăteau să-și felicite favoritele pentru victorie, dar bucuria gazdelor avea să se transforme, în scurt timp, în tristețe. Dinamo a câștigat seturile trei și patru, 25-19 și 25-23 (deși Tomisul a avut 16-11), astfel încât s-a intrat în tie-break. Aici, constănțencele au dat impresia că stăpânesc jocul, s-au desprins la 7-2, avantaj, însă, insuficient pentru a le asigura victoria. Dinamo a revenit în forță, a egalat la 8, apoi s-a mers cap la cap până la 13-13. Ultimele două puncte le-am contabilizat tot în dreptul formației vizitatoare, 15-13 și 3-2 la general pentru Dinamo, care pleacă triumfătoare de pe litoral și are cele mai mari șanse de a încheia sezonul regulat pe prima poziție. Celelalte rezultate ale rundei: SCM U Craiova - VC Unic LPS Piatra Neamț 0-3, IOR București - CSU Medicina Târgu Mureș 1-3, Știința Bacău - U Cluj 3-0, Penicilina Iași - CSM Focșani 3-0, CSM Sibiu - CSU Metal Galați 0-3. În clasament, CSV 2004 Tomis și CSU Metal Galați împart prima poziție, cu 38 de puncte, dar moldovencele au un joc mai puțin disputat. Dinamo este pe 3, cu 36 p și două jocuri mai puțin disputate, iar Știința Bacău, pe 4, cu 35 p. Etapa viitoare (sâmbătă, 13 martie), penultima a sezonului regulat, CSV 2004 Tomis are liber, pentru că a disputat în devans meciul cu U Cluj (3-0, în deplasare). *** Iată și rezultatele înregistrate în etapa a 20-a a Diviziei A1 de volei masculin: CVM Tomis Constanța - VCM LPS Piatra Neamț 3-1 (24-26, 25-21, 25-20, 25-22; s-a jucat sub Pietricica), Unirea Dej - Dinamo București 3-0, Remat Zalău - Explorări Baia Mare 3-1, Dacia Buzău - CS Torpi Târgu Mureș 0-3, U Cluj - SCM U Craiova 3-0. Clasament: 1. CVM Tomis (36 p), 2. Baia Mare (35 p), 3. Dinamo (35 p), 4. Zalău (34 p). Etapa viitoare (13 martie), CVM Tomis va juca, în deplasare, cu U Cluj.