„În Germania, nu făceam faţă din punct de vedere fizic“

Alexandru Csepreghi explică de ce a ales campionatul Franței:

„În Germania, nu făceam față din punct de vedere fizic“

Alexandru Csepreghi, fost handbalist al campioanei României HCM Constanța, a explicat motivul pentru care, în momentul în care a decis să-și continue cariera în străinătate, a ales campionatul Franței.„E o nouă provocare pentru mine, în România am câștigat tot ce se poate câștiga. E un pas înainte, vreau să văd dacă fac față într-un campionat puternic. Din Franța, am avut doar oferta de la Creteil. Am avut oferte și din Germania, însă am considerat că nu fac față din punct de vedere fizic. Bundesliga este cel puternic campionat, dar cred că stilul meu de joc se potrivește mai bine în campionatul Franței. În primul sezon avem ca obiectiv clasarea între locurile 6-9, pentru că suntem o echipă cu mulți jucători noi și se dorește omogenizarea echipei, urmând ca, în al doilea sezon, să ne clasăm pe un loc calificant în cupele europene”, a declarat Csepreghi, citat de handbalvolei.ro.Csepreghi a venit la Constanța de la Baia Mare și a jucat șapte ani la HCM, câștigând titlul național Cupa României, Supercupa României și evoluând în Liga Campionilor și Final Four al Cupei EHF.