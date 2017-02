Maria Constantin și Andreea Grecu, medaliate la Campionatele Mondiale

În echipa de bronz! "Am crezut că mor de fericire"

Germania, Konigssee. Campionatele Mondiale de bob și skeleton. O competiție în care fiecare amănunt contează, în care detaliul face diferența. Ei bine, chiar și în acest context, România are reprezentanți care demonstrează Vestului că merităm mult mai mult decât statutul de balcanici.Nu mai puțin de 12 echipaje s-au aliniat la startul probei pe echipe din cadrul Campionatului Mondial de bob și skeleton pentru seniori, competiție desfășurată, week-end-ul trecut, în Germania, pe pârtia de la Konigssee, unde s-a înregistrat un record ce îi are în prim-plan și pe sportivii din România.Așadar, pentru prima oară în istoria sporturilor de iarnă, o echipă alcătuită din sportivi reprezentând mai multe națiuni cucerește o medalie - de bronz! Înscrisă la start cu titulatura International 3, performera Mondialelor i-a avut în componență pe Alexander Gassner (Germania, ske-leton masculin), Maria Constantin (pilot)/Andreea Grecu (România, bob 2 feminin), Anna Fernstadt (Germania, skeleton feminin) și Richard Oelsner (pilot, campion mondial de juniori)/Marc Rademacher (Germania, bob 2 masculin), cu toții având evoluții remarcabile.„Este un rezultat fantastic, la final am plâns în continuu mai bine de jumătate de oră. I-am învins pe americani, pe ruși, pe canadieni, am crezut că am să mor de fericire”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul lotului feminin de bob al României, prof. Paul Neagu.În spatele acestei performanțe stă o poveste extra-ordinară. Sau chiar o lecție de viață.„Bine faci, bine găsești. Așa spune o vorbă din bătrâni, care, în cazul nostru, s-a adeverit. Despre ce anume este vorba? Ei bine, cu mulți ani în urmă, l-am ajutat pe Alexander, german de origine română, născut la Bistrița, într-un moment dificil, în care putea fi pierdut pentru sport. Elev fiind, de 13-14 ani, nu avea loc în internat, la școala din Germania, așa că l-am luat la mine acasă și i-am îndrumat ulterior pașii spre skeleton, unde a performat, ajungând campion mondial. Vremea a trecut, dar drumurile noastre s-au intersectat din nou și ne-a ajutat să formăm echipa și să cucerim medalia de bronz, el însuși stabilind un nou record de pârtie. Cât despre performanța fetelor, este un lucru extraordinar pentru sportul românesc”, a explicat profesorul Neagu.De precizat faptul că primele două locuri au fost ocupate de echipajele Germaniei.Așadar, Maria Constantin și Andreea Grecu intră în istoria „sporturilor albe” din România, bronzul cucerit de fetele legitimate la CSSI Mamaia/CSO Sinaia fiind prima medalie cucerită la bob după cele ale lui Ion Panțuru, pilotul medaliat cu argint la CM 1969 și bronz la CM 1973, ambele ediții găzduite de celebra stațiune Lake Placid. La aceste Mondiale, Panțuru l-a avut drept frânar pe Dumitru Focșeneanu.Ion Panțuru este unicul român medaliat la Jocurile Olimpice de iarnă - bronz la ediția de la Grenoble 1968, alături de Nicolae Neagoe (frânar).Tot la Campionatele Mondiale de la Konigssee, dar în proba feminină de bob 2, echipajul român format din Maria Constantin (pilot) și Andreea Grecu s-a clasat pe locul 11, la doar o sutime distanță de locul 10, tricolorele corec-tându-și totodată și propriul record de start.Podiumul a fost acaparat de puternicele echipaje ale Statelor Unite ale Americii și Canadei.