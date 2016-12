În căutarea marii performanţe

Campionatele Naționale de șah pentru copii și juniori - Voineasa 2008

În căutarea marii performanțe

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Naționalele pentru copii și juniori, una dintre cele mai mari competiții șahiste organizate în România, dacă ne referim strict la numărul de participanți, a fost o reușită în ceea ce privește organizarea, la cei 466 jucători adăugându-se și o „armată” de părinți, bunici și antrenori. Îndoielile legate de amintirea frigului îndurat la ultimele ediții ale acestui campionat au fost risipite chiar din prima zi, mai ales că și vremea frumoasă a ținut cu micii jucători. Acest campionat constituie un spectacol în care actori nu sunt numai jucătorii, ci și spectatorii, organizatorii, arbitrii, antrenorii și părinții - un personaj colectiv specific concursurilor pentru copii. Mai mult decât în alte sporturi, această lume a șahului participă activ și afectiv la competiție, contribuie la calitatea jocului și la rezultatul final și - la nevoie - poate participa în mai multe roluri. Precocitatea intelectuală a reprezentat un produs de serie având în vedere mutările efectuate (de o calitate surprinzătoare la categoria sub 10 ani, și aici îl am în vedere și pe jucătorul constănțean Riza Salim), dar și comportarea în timpul partidei, în relațiile copiilor între ei și cu adulții. „A avut antrenor mai bun, are condiții materiale mai bune, a putut participa la concursuri de pregătire puternice, nu a avut teze unice și examene, a început antrenamentul de mai mult timp”, sunt doar câteva mesaje pe care le-am cules de la jucători, care, în mod sigur, ne obligă la răspunsuri adecvate, pentru că nu trebuie să ne înșelăm crezând că participarea la aceste campionate se face numai sub steagul obiectivului altruist al dezvoltării armonioase a copiilor. Dimpotrivă, aproape toată lumea are în vedere atingerea marii performanțe, cu toate implicațiile pe care le aduce acest lucru. Rezultatele jucătorilor noștri se cunosc, de aceea voi prezenta doar un tablou rezumativ al per-spectivelor acestora pentru viitoarele Campionate Mondiale și Europene. Codruța Copilu a ieșit la rampă La categoria de 8 ani, o frumoasă surpriză a fost Codruța Copilu (Callatis Mangalia), care a reușit să obțină medalii la toate secțiunile: aur la șah practic și rapid, argint la blitz și bronz la dezlegări. Desigur, la această vârstă este foarte important talentul și înzestrarea pentru șah, mai mult poate chiar decât cunoștințele strict șahiste, dar, dacă într-un timp scurt va reuși să echilibreze cele două aspecte, va avea frumoase perspective de viitor. La aceeași categorie, dar a băieților, Erben Chespi (Palatul Copiilor / Congaz Constanța) s-a descurcat onorabil, având în vedere că abia a împlinit 7 ani în timpul concursului. Într-un fel, la el situația este exact pe dos decât la Codruța, adică are destule cunoștințe, însă graba și o stare excesiv de emotivă au făcut ca rezultatul să fie sub nivelul său adevărat. Rămâne însă speranța că, o dată cu vârsta, se vor rezolva și aceste probleme. Grupa de 10 ani ne-a adus bucuria unei medalii de argint, dar poate și o undă de nemulțumire că nu a fost de aur. Oricum, Riza Salim (Palatul Copiilor / Congaz) rămâne liderul juniorilor noștri de la această grupă de vârstă, având o bună capacitate de mobilizare în momentele grele ale partidei, descurcându-se uneori cu improvizații de moment în care și-a dovedit talentul. Având în vedere că încă nu a împlinit 9 ani, adevărata sa evaluare va trebui făcută abia la anul. Cunoscându-i perseverența și dragostea pe care o are pentru șah, dacă își va mări și volumul de muncă individuală, sunt convins că ne va aduce mari satisfacții. Următorii constănțeni clasați la această grupă, cea mai numeroa-să din concurs (104 participanți), au fost Vlad Rădulescu și Răzvan Ursu (amândoi de la Palatul Copiilor / Congaz). Primul, deși are mult talent și putere de muncă, nu a putut să treacă peste timpul scurt de pregătire, iar Răzvan trebuie să scape de o anumită pripeală în joc. La fete, Arzu Salim nu a reușit să-și depășească tracul în fața anumitor jucătoare, dar, dacă își va relua antrenamentul și va căpăta încredere în forțele proprii, cu siguranță anul viitor va fi pe podium. Grupa de 12 ani nu ne-a adus nici o medalie, însă Adrian Radu (Palatul Copiilor / Congaz) a avut o constanță foarte bună, clasându-se în plutonul fruntaș la toate cele patru probe. Dacă nu se lasă influențat de tot felul de binevoitori (ceea ce mă îndoiesc), are un bun potențial de progres, cu bune șanse pentru anul viitor, când va juca la aceeași grupă de vârstă. Fetele de la această grupă au avut o prestație slabă, clasându-se în a doua parte a clasamentului. Două medalii de aur la grupa b 14 În sfârșit, la grupa de 14 ani, am avut satisfacția de a obține două medalii de aur, prin George Mălureanu, la șah practic, și Florentin Nanu, la șah rapid, ambii de la Palatul Copiilor / Cleoaptra Mamaia. Dacă succesul lui George intra în obiectivul nostru - deși am trecut prin mari emoții în penultima rundă -, Florentin și-a făcut cel mai mare cadou de ziua lui (Floriile), câștigând titlul la șah rapid în condițiile în care, anul acesta, fiind în clasa a opta, a participat la o singură ședință de antrenament pe săptămână. Sper ca, până la Campionatul European din toamnă, amândoi să-și învioreze repertoriul de deschideri și să-și îmbunătățească tehnica de joc, lucruri fără de care nu pot visa prea sus. Ca o curiozitate, la această grupă de vârstă, eu am fost arbitru, deși aveam trei elevi cu șanse pentru medalii. Cine își poate imagina așa ceva la fotbal? La fete 16 ani, Ioana Olărașu a reușit să cucerească medalia de bronz, într-o grupă cu destule jucătoare experimentate, iar la băieți 16 ani, Raul Ariton nu a putut depăși ecartul de pregătire și experiență care l-a despărțit de favoriți. Claudiu IORDACHE, Maestru al sportului