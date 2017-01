În această seară, FC Viitorul dă piept cu Dinamo Bucureşti

În această seară, FC Viitorul dă piept cu Dinamo București

Formația FC Viitorul va juca, astăzi, de la ora 19.30 (în direct pe Dolce Sport 1), cu Dinamo București, pe Stadionul „Concordia” din Chiajna, în-tr-un meci contând pentru etapa a III-a a Ligii I.După două etape, echipa antrenată de Cătălin Anghel are, oficial, doar un meci înregistrat, respectiv înfrângerea 0-4 cu Astra, după ce egalul cu Rapid București, din etapa a II-a, a fost „șters” de LPF, datorită retrogradării echipei giuleștene în Liga a II-a. Astfel, Viitorul va rejuca partida din runda a doua a campionatului cu Concordia Chiajna, care a câștigat dreptul de a evolua în Liga I, săptămâna trecută, după plângerea depusă la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.În privința meciului cu Dinamo, antrenorul Cătălin Anghel este încrezător și spune că nu contează numele adversarului, iar că obiectivul este câștigarea celor 3 puncte.„Cred că în momentul acesta suntem o echipă cu omogenitate. Putem să ne batem de la egal la egal cu orice echipă din Liga I și sper să demonstrăm asta în fiecare joc. Am avut momente foarte bune în etapa trecută, lucru care ne dă încredere pentru următorul meci, un meci care știm că va fi foarte greu. Bineînțeles, mergem să câștigăm toate cele 3 puncte, nu contează numele adversarului. Sunt convins că va fi un meci spectaculos. Trebuie să fim foarte echilibrați și să știm să jucăm la rezultat. Am foarte mare încredere în elevii mei”, a declarat Cătălin Anghel.