„În 2010, Piţurcă vrea să se retragă din antrenorat!”

Ionuț Lupescu, director general al FRF:

„În 2010, Pițurcă vrea să se retragă din antrenorat!”

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul general al Federației Române de Fotbal, Ionuț Lupescu, a declarat, vineri, că știa de decizia selecționerului Victor Pițurcă de a renunța la postul său de la echipa națională, însă a dezvăluit că tehnicianul are de gând să se retragă din antrenorat. „Mie mi-a zis Pițurcă despre decizia asta a lui de a nu mai antrena de mai mult timp. Mi-a spus că, în 2010, vrea să se retragă, dar nu numai de la echipa națională, ci din antrenorat, în general. Dar el a declarat asta acum, până în 2010 mai e mult, vom vedea ce va fi”, a declarat Lupescu. Selecționerul Victor Pițurcă a anunțat, săptămâna aceas-ta, că se va retrage de la echipa națională în anul 2010, iar această decizie este una definitivă. „Sunt decis ca, în 2010, să închei conturile cu naționala și sper ca acest lucru să se întâmple după Campionatul Mondial din Africa de Sud. Nici dacă iau Cupa Mondială nu mă mai răzgândesc. E suficient și nu mai are rost să continui. Am avut performanțe, vreau să mai am, dar atunci va fi momentul în care va trebui să vină altcineva la națională”, a spus Pițurcă.