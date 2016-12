Directorul coordonator al CS Farul Constanța, Ilie Floroiu:

„În 2010, ne dorim să rămânem în vârful piramidei“

CS Farul a fost desemnat cel mai bun club sportiv de seniori din județul Constanța, la acest succes contribuind, în primul rând, atleții, canotorii, gimnaștii sau jucătoarele de tenis de masă, care au adunat medalii peste medalii la principalele competiții de pe mapamond. La CS Farul, în ciuda crizei economice mondiale, lucrurile au mers foarte bine, sportivii săi reușind să cucerească nu mai puțin de 66 de medalii în competițiile internaționale oficiale: două (aur și bronz) la Campionatele Mondiale, una (aur) la Cupa Mondială, două (aur și argint) la Jocurile Mondiale, 34 (12 aur, 8 argint, 14 bronz) la Campionatele Europene, patru (1 aur, 2 argint, 1 bronz) la Cupa Europei, patru (2 aur, 2 bronz) la Jocurile Francofone și 19 (10 aur, 2 argint, 7 bronz) la Campionatele Balcanice. Fariștii au făcut legea și la Campionatele Naționale, de unde s-au întors cu 382 de medalii: 127 de aur, 127 de argint și 128 de bronz. De asemenea, 78 de sportivi au fost cooptați în loturile naționale (53 la seniori, unul la tineret, 23 la juniori și unul în centrul olimpic). „Paradoxal, deși ne-am confruntat, ca de altfel întreaga societate, cu multe probleme de natură financiară, clubul nostru a avut rezultate foarte bune. Încheiem anul cu un bilanț pozitiv, iar în turneele din România, cu puțin noroc, cred că puteam ajunge la nivelul de 400 de medalii. Am avut sportivi accidentați pe final de an, dar, chiar și așa, ne vom apropia de cifra amintită”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul coordonator al CS Farul, Ilie Floroiu, care mai are un motiv de satisfacție: „La fel de important mi se pare faptul că încheiem anul 2009 fără nicio datorie, nici la sportivi, nici la antrenori, nici la partenerii clubului”. O generație de excepție Pentru anul viitor, Floroiu își dorește mult ca CS Farul să se mențină în vârful piramidei performanței. „Din urmă, vine o generație de excepție, care va avea un cuvânt greu de spus la edițiile viitoare ale Jocurilor Olimpice. Farul are o tradiție de dus mai departe și trebuie să-i susținem pe sportivii de mare valoare”, a mai spus fostul mare atlet. Dintre fariștii remarcați în 2009, îi amintim pe Diana Bursuc (argint la Mondialele de canotaj), Nicoleta Grasu (bronz la Mondialele de atletism), jucătoarele de tenis de masă Elisabeta Samara, Cristina Hîrîci, Ana Maria Sebe, campioane europene, sau componenții lotului de gimnastică aerobică - Mircea Zamfir, Valentin Mavrodineanu, Mircea Brînzea, Cristina Nedelcu, Petru Tolan Porime, Ferdinand Răileanu, Anca Surdu, Cristina Antonescu sau Corina Constantin, imbatabili la Europene și la Jocurile Mondiale.