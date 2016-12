În 2010, boxerii constănţeni şi-au îndoit adversarii

În 2010, boxerii constănțeni și-au îndoit adversarii

Ca spicele la combină au căzut, în acest an, oponenții pugiliștilor constănțeni în ringurile campionatelor naționale, unde dobrogenii au cucerit zece medalii. Arbitrul AIBA Toma Matei, președintele Asociației Județene de Box Constanța, apre-ciază drept foarte bună evoluția pugiliștilor locali în 2010. „Față de 2009 sau 2008, în acest an, reprezentanții Constanței au boxat mult mai bine. Au ieșit campioni la fiecare nivel de vârstă, ceea ce arată că se muncește la cluburi”, a declarat Toma Matei, pentru „Cuget Liber”. Au cucerit aurul la Naționale Ionuț Gheorghe (Farul) - la seniori, Ionuț Băluță (CS Năvodari) - la tineret, Arsen Mustafa (Farul) - la juniori, Mircea Bărăscu (CS Năvodari) - la cadeți și Ionuț Vulpe (Callatis Mangalia) - la copii. În plus, Ionuț Neacșu (Callatis) a ieșit vicecampion la seniori, iar Ionuț Băluță, Florin Panait (Farul) - la seniori și Enver Amiș (Farul) - la juniori au urcat pe treapta a treia a podiumului. Medaliați au fost și Alperen Akbal (Năvodari) - cu aur, Daniel Cotună (Callatis) și Mircea Vlăduț (Năvodari) - cu argint, la Criterii și Concursuri Naționale. „În 2010, s-au remarcat în mod deosebit Ionuț Gheorghe (campion național, titular în lotul României, locul cinci la Euro) și Ionuț Băluță (aur la tineret, bronz la seniori), și el component al reprezentativei tricolore. Era frumos ca Băluță să iasă campion și la seniori, dar a fost prea crud, diferența de vârstă cunoscându-se. De asemenea, au boxat la un nivel înalt și Mustafa (titular în lotul național), Bărăscu, Vulpe, Neacșu (pentru al doilea an la rând vicecampion de seniori), Panait (un copil de viitor), Amiș, Andrei Vatră sau Cotună, un semigreu care va ajunge departe dacă se va ține de treabă”, ne-a mai spus Toma Matei. În acest an, constănțenii au câștigat și o întâlnire amicală în Belgia, unde selecționata Mangaliei a dispus de echipa similară din Liege cu 6-5. Mangalia în schimb a rămas fără Centrul Olimpic de juniori și tineret, după cinci ani de activitate neîntreruptă (2005 - 2010). „Centrul a fost mutat de la Mangalia la Onești, în urma unei decizii a Federației”, a arătat Toma Matei.