„Îmi reproşez că am preluat echipa în plin campionat“

Petre Grigoraș:

„Îmi reproșez că am preluat echipa în plin campionat“

Fostul antrenor al echipei CFR Cluj, Petre Grigoraș, a declarat, ieri, că singurul lucru pe care și-l reproșează în perioada când a pregătit gruparea ardeleană este acela că a preluat-o în timpul campionatului. „Orice antrenor când își face propria analiză consideră că putea face mai mult, că ar fi putut reuși mai mult. Nu trebuie să regret absolut nimic sau să-mi re-proșez anumite lucruri. Ar fi trebuit să mă gândesc mai bine atunci când am decis să iau o echipă în plin cam-pionat. În rest, nu pot să spun că regret multe lucruri. Cu puțină șansă, am fi avut mai multe puncte în plus, am fi fost în cărți. Chiar dacă nu am fost anunțat oficial, e clar, pentru că am ascultat declarațiile tuturor. O să văd când îmi reziliez contractul”, a spus Grigoraș, la Dolce Sport. Acționarul grupării CFR Cluj, Arpad Paszkany, a declarat, ieri, că Vasile Miriuță a fost numit în funcția de antrenor al echipei pregătite până acum de Petre Grigoraș, fiind nemulțumit de rezultatele din prima parte a campionatului. Vasile Miriuță a antrenat în acest sezon formația Ceahlăul Piatra Neamț, la conducerea căreia fusese instalat în vară. În vârstă de 45 de ani, Miriuță antrenase, înainte de Ceahlăul, echipa a doua a grupării germane Energie Cottbus, informează Mediafax. După 19 etape, CFR Cluj ocupă locul 7 în clasamentul Ligii I, cu 28 de puncte. Petre Grigoraș a preluat echipa în etapa a V-a a Ligii I, când l-a înlocuit pe Mircea Rednic.