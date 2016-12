Fostul căpitan al „marinarilor“, Cristi Șchiopu, a împlinit 37 de ani

„Îmi pare rău pentru suporterii Farului“

Șchiopu a sărbătorit ieri 37 de ani, sperând că pentru echipa „alb-albastră“ vor veni și vremuri mai bune. Plecat cu scandal de la Farul, fostul lider al „marinarilor“ nu ar spune nu unei reîntoarceri. La 37 de ani, Cristi Șchiopu se simte „bine” și așteaptă să revină în fotbal. Fostul căpitan al Farului și-a început meseria de antrenor la grupa de juniori republicani a clubului constănțean, pe care a părăsit-o însă după un conflict cu antrenorul formației mari, Ioan Sdrobiș. „Deocamdată, nu am niciun angajament. Sunt unele tatonări, însă nimic concret. Să vedem ce va ieși în perioada următoare. Pentru mine e mai greu, că sunt la început de meserie și încă nu am un nume”, a declarat Șchiopu, pentru „Cuget Liber”. Lui Cristi îi pare rău de situația de la Farul, dar speră ca lucrurile să revină la normal cât mai repede. „Această incertitudine care domnește la club nu face bine. Le dau dreptate și jucătorilor, că vor să plece la mai bine. Viața de fotbalist e scurtă, astfel că trebuie să rămâi cu ceva de pe urma ei. Și eu mai am bani de luat de la Farul. Am acceptat reeșalonările financiare, încă din vara trecută, numai să-i fie bine echipei și să poată fi programată în campionat. Îmi pare rău de suporterii Farului, că nu li se poate oferi mai mult în acest moment. Sper însă ca în scurt timp lucrurile să intre pe un făgaș normal”, ne-a mai spus Cristi. Oficialii Farului au anunțat însă că vor rezolva problema utilităților de la stadion și le vor da bani jucătorilor, care urmează a se reuni luni, 24 ianuarie. Este posibil ca, astăzi sau mâine, să ajungă la Constanța și președintele clubului, Relu Damian. Deși a plecat cu scandal de la Farul, Cristi Șchiopu nu exclude o reîntoarcere în viitor la clubul constănțean, dacă va fi solicitat. „La ora aceasta, nu știu ce să zic. Nesiguranța de la echipă mă pune pe gânduri. Însă, în cazul unei oferte și al unui proiect viabil, aș fi dispus să revin”, a arătat Șchiopu. „La Mulți Ani, Cristi Șchiopu! Mulțumim pentru perioada petrecută la Farul. Fariștii adevărați nu se uită” Mesaj postat pe site-ul „Cuget Liber“