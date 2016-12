"Îmi pare rău pentru Dinu Gheorghe..."

Ştire online publicată Duminică, 23 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mircea Rednic susține că Dinamo nu are nevoie de un nou președinte după plecarea lui Dinu Gheorghe, adăugând că despărțirea de acesta nu are legătură cu ratarea unor transferuri. „Îmi pare rău pentru Dinu Gheorghe că a plecat. Nu e adevărat că ar fi plecat că s-au ratat niște transferuri. Eu n-am ce să-i reproșez. Nu cred că Dinamo are nevoie de un nou președinte. Domnul Negoiță și cu mine ne putem ocupa", a declarat Rednic la dolce-sport.