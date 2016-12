„Îmi doresc să ajung la un club mare din ţară“

Baschetbalistul constănțean Alin Andrieș:

„Îmi doresc să ajung la un club mare din țară“

Ştire online publicată Vineri, 08 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Alin Andrieș este un tânăr jucător de baschet de doar 20 de ani. După un an în focurile primei divizii naționale, sportivul constănțean știe ce-și dorește de la cariera sa. - Alin, pentru început, spune-ne cum ai descoperit acest sport?- Acum vreo nouă ani, vara, s-a făcut o selecție la școală și nu am ezitat să merg la antrenamente. Trebuie să precizez că, înainte de baschet, am avut și o mică experiență cu fotbalul, timp de o lună.- Ai activat la început la Clubul Elevilor, după care te-ai mutat la CSS 1.- Da, așa este. Am fost la început la Clubul Elevilor, făceam antrenamente de trei ori pe săptămână, apoi m-am mutat la CSS 1, unde am jucat până vara trecută. Am trecut prin mâna mai multor antrenori de valoare din oraș, am avut un mare noroc. La început, am fost la o grupă în care ceilalți erau mai mari ca mine și nu prea apucam să joc. După șase luni, am fost mutat la juniori III.- Iar acolo ai început să crești având jocuri în picioare.- Exact. Am jucat cu băieți de vârsta mea, eram printre vârfurile lotului.- Pe ce post jucai pe timpul junioratului?- Știi cum e la juniori: joci de toate! De la extremă, am ajuns pivot, centru, tot ce se poate.- Vara trecută a venit transferul la Brașov, echipă de primă ligă în acel moment. Care a fost impactul?- Puternic! E o diferență ca de la cer la pământ între ce făceam la juniori și ce faci la seniori. Pregătirea, meciurile, mentalitatea, totul diferă. Mi-a luat o perioadă să mă acomodez, însă am reușit să mă integrez.- Care este cel mai puternic jucător pe care l-ai întâlnit până acum?- Sunt mulți, e greu să nominalizez unul. Poate Branko Cuic de la U Mobitelco Cluj. E un jucător extraordinar, peste media campionatului, foarte greu de ținut.- CSU Cuadriopol Brașov, echipa la care activezi, a retrogradat. Rămâi sub Tâmpa?- Într-adevăr, am picat, din păcate. Legat de rămânerea mea la această echipă, numă pot pronunța încă. Sunt și unele probleme cu banii, am depus memoriu la federa-ție... - Ai oferte de la echipe din prima ligă?- Deocamdată nimic concret, dacă o să fiu declarat liber de contract, se prea poate să primesc niște oferte.- Unde îți vezi cariera peste 10 ani?- Sper ca în viitorul apropiat să prind un contract la o echipă de top din țară și apoi să plec într-un campionat străin. Pentru asta, trebuie muncă și seriozitate. E greu, dar nu imposibil!Paul GREAVU