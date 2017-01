Rafael Nadal a devenit primul spaniol care a câștigat Australian Open

„Îmi cer scuze că l-am învins pe Federer”

Ştire online publicată Marţi, 03 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Primul spaniol care a câștigat Australian Open, Rafael Nadal, a declarat, la festivitatea de premiere, că oricând joacă împotriva lui Roger Federer este o mândrie, iar faptul că s-a impus îl bucură, pentru că visa să primească trofeul de la fostul mare tenismen Rod Laver. „De fiecare dată când joc cu Roger este o mândrie și mă bucur că am câștigat. Îmi cer scuze că l-am învins, știu ce i-am făcut, dar știu și că va egala recordul lui Sampras. Mulțumesc publicului pentru încurajări. Pentru mine a fost un vis să primesc acest trofeu de la Rod Laver. Ne revedem la anul”, a afirmat Nadal. În momentul în care Federer a primit de la Rod Laver trofeul pentru finala disputată, elvețianul a fost extrem de emoționat, el nereușind să spună decât „Mulțumesc pentru sprijin”, după care a început să plângă. Aplaudat de întreaga arenă, care are o capacitate de aproximativ 15.000 de locuri, dar și de Rafa Nadal, elvețianul a revenit după câteva momente la microfon: „Nu vreau să am eu ultimul cuvânt, tipul ăsta (n.n. - Nadal) o merită, a jucat fantastic. Vreau doar să spun că aceste legende ale tenisului prezente aici înseamnă mult pentru mine. Ne revedem la anul”. Lider mondial, Rafael Nadal s-a impus în fața lui Roger Federer, cu 7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2, în finala primului turneu de Mare Șlem al sezonului, Australian Open. Partida a durat 4 ore și 22 de minute, timp în care Nadal a reușit patru ași, iar Federer 11. Odată cu această victorie, Nadal a devenit primul spaniol care a câștigat turneul de la Australian Open. La începutul ceremoniei de premiere au fost prezentați cei patru tenismeni pe care Rod Laver i-a învins în finalele din 1969, în urmă cu 40 de ani, când a câștigat pentru a doua oară toate cele patru titluri de Mare Șlem: Andres Gimeno (Australian Open), Ken Rosewall (Roland Garros), John Newcombe (Wimbledon) și Tony Roche (US Open). Australianul reușise aceeași performanță în 1962. Arena pe care Nadal și Federer au disputat finala poartă din 2000 numele lui Rod Laver.