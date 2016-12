Ilie Stan ar vrea ca Farul să joace meciurile de acasă vinerea, în nocturnă

Tehnicianul consideră că fotbalul disputat la lumina reflectoarelor le dă fotbaliștilor altă poftă de joc și alt entuziasm. În plus, „marinarii“ ar deține un avantaj în fața adversarilor și ar avea alături mult mai mulți suporteri. Una dintre schimbările pe care Ilie Stan se gândește să le facă la Farul, în caz că va veni ca antrenor, este ca echipa să dispute meciurile de pe teren propriu vinerea, în nocturnă, și nu sâmbăta, la orele prânzului, ca până acum. „Sâmbăta, la ora 11, lumea are alte preocupări. Vineri seara ar veni mult mai mulți spectatori. În plus, fotbalul jucat în nocturnă îți dă altă poftă de joc și alt entuziasm. Apoi, e și în avantajul jucă-torilor, una e să evoluezi la ora 11, pe căldură, alta e să joci seara, pe răcoare. Nu în ultimul rând, am avea un atu în fața echipelor care nu sunt obișnuite cu nocturna. Vă dau un exemplu. Cu Brăneștiul, după promovare, am jucat la Buzău, iar cu trei zile înainte de primul meci, contra lui Gaz Metan Mediaș, am făcut un antrenament în nocturnă. Elevii mei s-au dezmeticit abia după 40 de minute. În timpul partidei, programată și târziu, de la ora 21,45, Nicoară, mijlocașul nostru stânga, se speria de panourile de reclame de pe marginea terenului. Singura problemă a meciului în nocturnă e că trebuie să suportăm cazarea adversarilor, dar sperăm să se rezolve. Poate plătim cu încasările din vânzarea biletelor”, a spus Stan. Dacă va fi noul antrenor al „marinarilor”, Ilie Stan promite că Farul va avea un joc atractiv. „Sunt sigur că vă va plăcea evoluția echipei. Nu o să vedeți Farul că stă cu fundul în poartă și că va avea o ocazie de gol pe meci. Am jucat atâția ani la Steaua și sunt obișnuit cu stilul ofensiv, pe poartă, agresiv, cu presiune pe adversar. Strategii de genul «jocul începe de la 0-0, luăm un punct, Doamne ajută și la treabă» nu merg, nu-mi plac”, a arătat fostul tehnician al Victoriei Brănești. Stan vrea să vină la Farul pentru a demonstra că promovările sale anterioare nu au fost întâmplătoare. A avut oferte și de la echipe nou-promovate în Liga 1, dar Ilie nu vrea să fie ciuca bătăilor cu ele, astfel că Farul se află în pole-position. Cu „marinarii” se află în discuții pentru un contract de minimum doi ani, în primul să promoveze, iar în al doilea să se claseze cât mai sus, nu să aibă obiectiv evitarea retrogradării. „Sezonul al doilea e foarte important. Pentru mine, nu există evitarea retro-gradării, cu atât mai mult cu cât echipa se omogenizează în primul an”, spune Stan. Pentru tehnicianul de 43 de ani, suportul publicului e deosebit de important. „Am văzut că fanii Farului au fost mereu alături de echipă. Dacă vom fi pe primul loc și vor veni în tribune șapte - opt mii de oameni, câți locuitori are Brăneștiul, e altceva. Și eu, și jucătorii, ne simțim altfel, mai puternici și avem o motivație mai mare”, a arătat Ilie Stan.