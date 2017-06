Ilie Năstase, sancţionat la nivel internaţional, în urma incidentului de la Fed Cup

Ilie Năstase, sancționat la nivel internațional, în urma incidentului de la Fed Cup

Ştire online publicată Luni, 24 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre consecințele suspendării primite de Ilie Năstase din partea ITF, în urma scandalului în care a fost implicat la întâlnirea România - Marea Britanie, de la Mamaia, este că el nu va mai putea participa la turneele de Grand Slam, care sunt organizate de Federația Internațională de Tenis, anunță realitatea.net.The Sun scrie că Ilie Năstase nu va mai fi invitat în Royal Box (Loja Regală) de pe terenul central de la Wimbledon. Năstase era o prezență obișnuită la turneele de la Roland Garros și de la Wimbledon, notează digisport.ro.Loja Regală, destinată celebrităților și pritenilor turneului de la Wimbledon, are 74 de locuri și a fost inaugurată în 1922. Președintele All England Club invită în fiecare an, pe baza unor propuneri venite de la comitetul de organizare a turneului și de la federația engleză, membri ai familiei regale, șefi de guverne, oameni din lumea tenisului, parteneri comerciali, membri ai forțelor armate britanice și alte persoane importante. În 2015, Năstase a fost prezent în Loja Regală, îmbrăcat într-un costum de general.Federația Internațională de Tenis a anunțat, duminică, pe contul oficial de Twitter, că fostul tenisman Ilie Năstase a fost suspendat provizoriu ca urmare a comportamentului pe care l-a avut la întâlnirea de Fed Cup România - Marea Britanie, astfel că nu va avea acces la competițiile ITF și nu va primi acreditare.