Ilie Năstase, INTERZIS OFICIAL la turneul de la București

Ştire online publicată Vineri, 14 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul mare campion Ilie Năstase nu va putea fi prezent în zonele oficiale de la BRD Bucharest Open, turneu programat în perioada 17-23 iulie la Arenele BNR.Năstase s-a confruntat cu aceeași situație și la Rolland Garros, iar la Wimbledon, în Marea Britanie, a fost de-a dreptul umilit când poza sa a fost distribuită oamenilor de pază pentru a nu i se permite accesul în arenă.„Am primit un mail de la Federația internațională, un mail în care este o listă cu șase, șapte persoane care nu au în baza sportivă, care nu au voie să participe. Și mai sunt 12, 15 persoane printre care și Ilie Năstase, care au voie să intre cu bilet, dar nu au voie în zonele VIP sau zone oficiale. Cred că până la urma urmei este o competiție care ține de WTA și nu ai încotro. Nu am recunoscut pe cineva din cele șase, șapte persoane, cât despre domnul Năstase, dacă achiziționează bilet, are voie să intre doar că nu poate veni și în zonele oficiale”, a declarat președintele Federației Române de Tenis la Digi Sport Matinal.Amintim că Federația Internațională l-a suspendat provizoriu pe Ilie Năstase după scandalul de la meciul România - Marea Britanie, din cadrul Fed Cup, când a fost acuzat că a jignit echipa oaspete și un arbitru.Fostul lider mondial s-a înfuriat când a auzit că numele său se află pe o listă primită de Federația Română de Tenis, cu persoane care nu au dreptul de a folosi o calitate oficială la turneele organizate sub egida ITF.„Este de o idioțenie incredibilă, ce să mai zic despre ei! Sunt niște idioți și atât! O să mă oprească securitatea la poartă, o să vină FBI și CIA să mă controleze... Asta e, mă duc la fotbal de acum”, a declarat Ilie Năstase la televiziunea Sport.ro.Ilie Năstase ar putea intra la meciurile disputate la București dar numai în tribună, după ce își cumpără bilet, ca orice spectator anonim.