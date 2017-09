Ilie Năstase: I-am spus lui Tecău să joace și la simplu pentru că ar avea rezultate

Fostul tenisman Ilie Năstase a declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, comentând victoria lui Horia Tecău în proba de dublu a turneului US Open, că "este incredibil" ceea ce face jucătorul român în acest moment, precizând că i-a recomandat acestuia să joace și în probele de simplu unde este convins că ar avea rezultate."Ne bucură pe toți victoria lui Horia de la US Open, normal. E incredibil ce face el la dublu. A adăugat încă un Grand Slam în dreptul României și asta nu e puțin lucru. Are un titlu la dublu mixt la Australian Open și două la dublu la Wimbledon și US Open, nu știu ce urmează pentru el... Eu am discutat cu el și i-am spus să joace și la simplu pentru că ar avea rezultate. El zice că nu poate, că programul e solicitant, însă la serviciul pe care îl are el poate face multe în tenisul de azi. Poate se mai gândește. Pe vremea mea cum jucam?", a spus Năstase pentru AGERPRES.El a adăugat că Horia Tecău este unul dintre cei mai buni jucători de dublu ai tenisului românesc. "Horia joacă dublu extraordinar, iar asta este evident. Este unul dintre cei mai buni jucători de dublu din istoria tenisului de la noi. Nu cel mai bun, că eu am mai multe titluri de Grand Slam la dublu și singurul titlu 100% românesc, cu Țiriac la Roland Garros prin '70 (n.r. — râde). Dar ce am făcut eu nu mai contează, e istorie, statistică. Important e că Horia este unde este și că el câștigă, bravo lui, să o țină tot așa", a menționat Ilie Năstase.Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean-Julien Rojer a câștigat titlul în proba masculină de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, vineri, după ce a învins cuplul spaniol Feliciano Lopez/Marc Lopez, cu 6-4, 6-3, în finala desfășurată la arenele Flushing Meadows din New York.Tecău și Rojer și-au trecut astfel în palmares al doilea lor titlu de Mare Șlem, după cel de la Wimbledon, câștigat în 2015. Ei au fost recompensați cu un cec de 675.000 și 2.000 de puncte ATP, învinșii primind 340.000 de dolari și 1.200 puncte.Pentru Tecău a fost a 51-a finală de dublu din carieră. El are 33 de titluri câștigate și 18 finale pierdute.Ultimul român care a câștigat un titlu la US Open a fost Ilie Năstase, în 1975, alături de Jimmy Connors, după 6-4, 7-6 cu cuplul olandezo-american Tom Okker/Marty Riessen.