Ilie Floroiu a dat startul Crosului Universitar „Fuga la ştafetă“

Ilie Floroiu a dat startul Crosului Universitar „Fuga la ștafetă“

Peste 700 studenți, de la Universitatea „Ovidius” și Universitatea Maritimă, au luat startul la Crosul Universitar „Fuga la ștafetă”, organizat de Student Sport, la Constanța.Startul a fost dat de către directorul CS Farul, Ilie Floroiu, deținătorul recordurilor naționale pe distanțele de 5.000 m și 10.000 m.„Când am fost student, am participant la Crosul Tineretului, unde am obținut locul întâi. Această competiție este un început pentru ceea ce este necesar în sportul universitar. Îi felicit pe organizatori și îi asigur de sprijinul nostru în realizarea unor competiții viitoare”, a declarat Ilie Floroiu.Și cursa a pornit. La masculin, primul a trecut linia de sosire Eduard Ioniță, urmat, în ordine, de Sabin Vasile și Răzvan Nicola, toți de la Universitatea „Ovidius”, în timp ce, la feminin, podiumul a avut următoarea configurație: 1. Elena Urîtu, 2. Alina Duman, 3. Andreea Valica, toate studente tot la „Ovidius”.„Această competiție este binevenită în rândul studenților, iar prin numărul mare de participanți, aceștia arată faptul că doresc să se manifeste într-un cadru organizat și bine pus la punct. Felicitări organizatorilor și la cât mai multe astfel de competiții”, a declarat, la final, conf. univ. dr. Alin Larion, de la Universitatea „Ovidius”.La rândul său, Mihai Orzan, consilier Sport în cadrul DJST Constanța, instituție care a sprijinit și anul acesta organizarea evenimentului, a salutat prezența semnificativă a studenților veniți să facă mișcare în aer liber: „Ne bucură că suntem alături de această competiție, al doilea an la rând, și arată faptul că studenții au nevoie de competiții sportive”.Câștigătorii de la fiecare categorie (feminin și masculin) vor putea participa la etapa finală a Crosului Universitar, care va avea loc, sâmbătă, 31 mai, la Craiova, unde vor avea ocazia să câștige marele premiu - o excursie în Antalya.