Ilie Dumitrescu l-a declarat pe Stancu omul meciului cu Victoria Brăneşti

Ilie Dumitrescu l-a declarat pe Stancu omul meciului cu Victoria Brănești

Ştire online publicată Miercuri, 18 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

După ce a debutat cu un succes pe banca tehnică a Stelei, 2-1 cu Victoria Brănești, Ilie Dumitrescu a declarat că jucătorii săi s-au comportat extraordinar, s-au mobilizat și au reușit să câștige trei puncte extrem de importante. „M-a surprins organizarea extraordinară a echipei din Brănești și spun că, din punct de vedere fizic, această formație va pune multe probleme în acest tur de campionat. Sunt fericit pentru victorie, a fost un meci de luptă, băieții au luptat extraordinar, s-au mobilizat și au reușit să câștige trei puncte importante. Suporterii s-au comportat admirabil și țin să le mulțumesc, pentru că au avut un rol important în această seară. Sunt convins că și cei care au lipsit au fost cu inima alături de noi. Eu am avut parte de o primire extraordinară, atmosfera a fost excelentă. Am avut emoții mari, pentru că am revenit într-un loc care înseamnă foarte mult pentru mine, e singurul care mă mișcă”, a declarat Dumitrescu. Pentru tehnicianul Stelei, Bogdan Stancu, autorul celor două goluri cu Brănești ale „alb-albaștrilor”, a fost jucătorul meciului. „Este un fotbalist de mare perspectivă, care se va impune și la echipa națională. Nu am avut emoții când a transformat penalty-ul, pentru că Bogdan are un simț dezvoltat al porții”, a spus Dumitrescu.