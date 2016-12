Ilie Bănică, ales membru al Biroului Federal al FR de Squash

Ilie Bănică, vicepreședintele Asociației Club Sportiv West Side, a fost ales membru în Biroul Fe- deral al nou înființatei Federații Române de Squash, disciplină aflată în plin avânt în România. „La sfârșitul săptămânii trecute, am fost prezent la București, unde s-a semnat actul constitutiv și s-a stabilit statutul Federației Române de Squash. Suntem foarte bucuroși că proiectul mult visat s-a realizat, în sfârșit, ACS West Side este membru fondator, iar Constanța are, astfel, reprezentant în structura de conducere”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ilie Bănică. Președinte al FR de Squash a fost ales Gelu Constantinescu (București), vicepreședinte este Szabo Tibor (Sfântu Gheorghe), iar secretar general - Horia Naumescu (București). Biroul Federal are, în total, șapte membri. Sediul FR de Squash este în București, str. Alexandru Constantinescu, nr. 22, zona Arcul deTriumf.8 jucători de squash din Constanța au luat parte, zilele trecute, la întrecerile Cupei World Class Marriott, competiție desfășurată la București, cu participarea a 52 de sportivi. Dintre aceștia, cel mai bun rezultat l-a obținut Răzvan Țurlea, care s-a clasat pe locul 10, ceilalți situându-se pe poziții între 17 și 32. Altfel, în perioada 25-26 mai, la Complexul West Side din incinta Maritimo Shopping Center, este programată Cupa Constanței la squash, turneu la care sunt invitați mai mult de 60 de jucători.