Iată rezultatele meciurilor din Liga I şi clasamentul competiţiei

Iată rezultatele meciurilor din Liga I și clasamentul competiției

Ştire online publicată Luni, 01 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri și sâmbătă, în etapa a VI-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri și clasamentul competiției:Gaz Metan Mediaș - Pandurii Târgu Jiu 0-2Au marcat: Buleică '35, Matulevicius '88 (penalti)Ceahlăul Piatra Neamț - Concordia Chiajna 2-0A marcat: Achim '71, '76 (penalti)Dinamo - FC Brașov 2-1Au marcat: Cordoș '34, C. Matei '63 / Aganovici '86FC Viitorul - Steaua 0-1A marcat: Iancu '52 (penalti)ASA Târgu Mureș - FC Botoșani, ora 17.00 (Look Plus)Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova, ora 19.00 (Look TV)Petrolul Ploiești - CFR Cluj, ora 21.00 (Look TV)LuniOțelul Galați - Rapid, ora 18.30 (Look Plus)Universitatea Cluj - CSMS Iași , ora 21.00 (Look TV).1. Steaua București 6 5 0 1 14-3 15 puncte2. Petrolul Ploiești 5 4 1 0 12-2 133. Astra Giurgiu 5 4 0 1 11-2 124. Dinamo București 6 3 3 0 11-4 125. CFR Cluj 5 3 1 1 10-2 106. Ceahlăul Piatra Neamț 6 3 1 2 6-9 107. FC Botoșani 5 3 0 2 4-7 98. ASA Târgu Mureș 5 2 2 1 8-4 89. Gaz Metan Mediaș 6 2 2 2 6-7 810. Pandurii Târgu Jiu 6 1 3 2 4-9 611. Universitatea Cluj 5 1 2 2 5-5 512. Rapid București 5 1 2 2 4-7 513. FC Brașov 6 1 2 3 5-11 514. Concordia Chiajna 6 1 1 4 2-9 415. FC Viitorul 6 0 3 3 4-8 316. CSMS Iași 5 0 3 2 2-7 317. CS Universitatea Craiova 5 0 2 3 4-9 218. Oțelul Galați 5 0 2 3 2-8 2.