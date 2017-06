Iată cine transmite partida Dinamo - HC Dobrogea Sud

Handbaliștii de la HC Dobrogea Sud Constanța vor evolua, mâine, de la ora 17.30, pe terenul celor de la Dinamo București, în meciul decisiv al semifinalei Ligii Naționale (scorul la general: 1-1). Partida este transmisă, în direct, pe Digi Sport 1.„Dinamo București are cel mai puternic lot din România. Am pierdut duminică, la Ploiești, dar nu trebuie să ne mai gândim la acest lucru. Noi, întotdeauna, am abordat toate partidele la victorie și ne-a dorit să scoatem maximum din competițiile în care am evoluat.Vom face tot posibilul să ne impunem și să ne calificăm în finala campionatului. Dacă nu va ieși cum ne-am propus, nu va fi un capăt de țară, Consider că am realizat foarte multe într-un timp atât de scurt”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele HC Dobrogea Sud, Ionuț „Rudi” Stănescu.