Iată ce spune Becali, din spatele gratiilor!

Ştire online publicată Joi, 06 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gigi Becali a trimis un mesaj către mass-media din România, făcut public, joi, de Mihai Stoica, managerul general al clubului Steaua."Am ieșit definitiv și irevocabil din viața publică, așa că vă rog din inimă, pentru cât v-am stat la dispoziție atâta timp, un minim respect pe care cred că-l merit.1. Lăsați-mi familia în pace, nu o mai pândiți.2. Nu mă mai hăituți pe mine, pentru că nu voi mai da nicio declarație.3. Îi rog din suflet pe realizatorii de emisiuni, pe analiștii politici, pe analiștii sociali, pe politicieni, persoanele publice, să nu mai comenteze despre mine dacă se poate.4. Am o pedeapsă de executat, pe care vreau să o execut conform codurilor de procedură legală. Probabil cândva voi da o explicație, dar o singură dată pentru toată lumea. Sper și îmi doresc să ajung la concluzia că atâta timp cât am stat cu voi, am stat cu niște oameni, scris cu majuscule, care înțeleg cuvântul, nu cu alt fel de ființe. Semnează Gigi Becali".