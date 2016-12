Iată ce a declarat antrenorul Stelei, după remiza cu Basel

Ştire online publicată Miercuri, 23 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul echipei Steaua,, consideră că rezultatul cu Basel, 1-1, e unul corect având în vedere cursul jocului."Am câștigat primul punct, echipa a luptat și atitudinea a fost una foarte bună. Am avut multe ocazii de a marca, dar rezultatul este echitabil. Le-am spus jucătorilor că trebuie să fim mult mai agresivi, să nu mai greșim atât de mult. Trebuie să marcăm din șansele pe care le avem, întîlnim adversari foarte puternici. Am întâlnit o echipă care joacă un fotbal foarte frumos, o echipă bine organizată și care marchează la ocaziile pe care le are. Stanciu n-a reușit un meci bun, Tatu era singura variantă pe care o aveam pe acest post. Alex Chipciu nu putea fi folosit, nu vrem să-l forțăm", a declarat Reghecampf la Euro Fotbal, pe DigiSport, scrie realitatea.net.