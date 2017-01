Ianis Zicu, în lotul României pentru meciul cu Franţa

Preliminariile EURO 2012 la fotbal

Ianis Zicu, în lotul României pentru meciul cu Franța

Selecționerul naționalei de fotbal a României, Răzvan Lucescu, a anunțat, sâmbătă, jucătorii convocați în vederea meciului cu Franța, din preliminariile EURO 2012. Lotul este format din Pantilimon (FC Timișoara), Lobonț (AS Roma), Tătărușanu (Steaua) - portari; Săpunaru (FC Porto), M. Constantin (Rapid), Maftei (Urziceni), Tamaș (West Bromwich Albion), M. Rădoi (Al-Hilal), Șt. Radu (Lazio), Raț (Șahtior), Neșu (FC Utrecht) - fundași; M. Roman, C. Lazăr (Rapid), Zicu (FC Timișoara), Cociș (Al-Nassr), I. Apostol (Steaua), Florescu (Alania Vladikavkaz), C. Deac (Schalke 04), Chivu (Inter Milano) - mijlocași; B. Stancu, Bilașco (Steaua), D. Niculae (AS Monaco) și Marica (Stuttgart) - atacanți. Partida Franța - România, contând pentru Grupa D preliminară Campionatului European din 2012, va avea loc în data de 9 octombrie, de la ora 22.00, și va fi transmisă în direct de PRO TV.