Şi Vasilică Păcuraru ratează meciul de la Craiova

Și Vasilică Păcuraru ratează meciul de la Craiova

Fotbaliștii Farului au intrat pe ultima sută de metri a pregătirii pentru startul de campionat. Sâmbătă, la Craiova, de la ora 22,15, în transmisiune directă la Național TV, „rechinii“ debutează contra Universității, într-o partidă dificilă, fiind cunoscute ambițiile mari ale oltenilor din acest sezon. Fariștii se confruntă cu trei probleme de lot în debutul Ligii 1: atacantul Gerlem, fundașul dreapta Răzvan Farmache și închizătorul Vasilică Păcuraru. Problemele primilor doi sunt cunoscute. Ei se refac după rupturile musculare suferite, având în program deja alergări ușoare, așa cum au lucrat și ieri, dar nu vor putea juca împotriva Craiovei. „Voi intra la meciul cu Steaua”, a declarat Gerlem, pentru „Cuget Liber”. Păcuraru s-a accidentat la partida amicală Universitatea Cluj - România tineret 0-0, de vineri, când a fost lovit la genunchiul drept, suferind o întindere a ligamentelor colaterale interne. „M-a lovit un adversar din spate, prinzându-mă cu piciorul pe pământ. Mi-a trosnit genunchiul. Am mai jucat cinci minute, după care am cerut schimbare”, ne-a povestit jucătorul. Vasilică are o săptămână de pauză, când va urma și tratamentul. „De mâine (n.n. - astăzi), încep fizioterapia. Cred că voi merge și la Techirghiol”, ne-a mai spus fotbalistul. În schimb, atacantul Emil Nanu, care vine după o entorsă, se pregă-tește normal, după ce, vineri, a și evoluat în amicalul cu Delta Tulcea. Emil a dat asigurări că la ora meciului din Bănie va fi în plenitudinea forțelor. Constantin Gache, familiarizat cu fotbalul italian Ieri, fariștii au avut în program două antrenamente, cum va fi și astăzi. Miercuri, va avea loc o ședință de pregătire, iar joi o parte a fotbaliștilor vor efectua un antrenament, iar ceilalți două sesiuni. Plecarea spre Craiova este programată vineri dimineață, după micul dejun, pentru a se ajunge fără probleme, întrucât drumul este aglomerat. Antrenamentul de vineri va fi efectuat la Craiova, „rechinii“ având în program o scurtă ședință și a doua zi. Antrenorul principal al Farului, Constantin Gache, a fost în prima parte a zilei de ieri la București, unde, la Casa Fotbalului, în sala „Peluză“, a participat la o reuniune a antre-norilor din Liga I și a II-a și a pose-sorilor de Licență Pro. S-au dezbătut trei teme, prelegerile fiind susținute de Mircea Rădulescu (directorul Școlii Federale de Antrenori a FRF), Victor Stănculescu (instructor FIFA) și Giovanni De Biasi (antrenor italian, ultima dată la Torino, în Serie A). Berbecaru, din Rm. Vâlcea, arbitrează în Bănie S-au stabilit și arbitrii partidei cu Universitatea: Victor Berbecaru (Rm. Vâlcea) - Eduard Dumitrescu (Pitești), Ovidiu Maier (Timișoara) și, rezervă, Adrian Comănescu (Rm. Vâlcea). Observator de arbitri este Ion Mureșan (Timișoara). 