Şi-au revenit rapid după „şocul Oltchim“

CS Tomis - HCM Baia Mare 31-19, în meci amical, la Zalău

Și-au revenit rapid după „șocul Oltchim“

Două victorii și o înfrângere - acesta este bilanțul echipei de handbal feminin CS Tomis Constanța, care a participat la turneul de pregătire de la Zalău. După 26-24 cu HC Zalău și 20-31 cu Oltchim Râmnicu Vâlcea, ieri dimineață, în ultimul meci al patrulaterului, formația antrenată de Dumitru Muși și Ion Pușcașu a întâlnit pe HCM Baia Mare, în fața căreia s-a impus cu scorul de 31-19, după ce, la pauză, tabela indica egalitate, 12-12. „Am jucat mai bine decât duminică seară, când sportivele mele s-au speriat de faima Oltchim-ului. Mă bucur că am reușit să ne revenim în scurt timp, am reechilibrat balanța, dar mai avem mult de lucru. Se simte lipsa lucrului în sală, dar sper ca, în perioada următoare, să «reparăm» și această lacună. Echipa este în creștere, stă bine la capitolul pregătire fizică. Vreau să le remarc pe toate handbalistele, cu un plus pentru Georgeta Grigore, care s-a integrat în sistemul de joc mai repede decât m-aș fi așteptat. Se dovedește a fi o achiziție inspirată, o să avem mare nevoie de ea în noul campionat", a declarat, pentru „Cuget Liber", principalul Dumitru Muși. Tehnicianul constănțean nu va reveni cu elevele sale acasă, întrucât va participa, în aceste zile, cu Naționala feminină, în calitate de antrenor secund, la turneul Panonia, organizat în Ungaria. Bilateral cu Dunărea Brăila În ceea ce privește formația Tomisului, aceasta va susține, pe 17 și 18 august, o „dublă" amicală cu prim-divizionara Dunărea Brăila. Pentru că Sala Sporturilor din Constanța este în reparații, meciurile se vor juca în orașul de pe malul Dunării. Până la startul de campionat, Mihaela Pârâianu și colegele sale vor mai lua parte, între 23 și 26 august, la un turneu internațional în Bulgaria.