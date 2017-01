Italia - România 1-1, a doua remiză a tricolorilor la EURO 2008

I-am avut în mână pe italieni!

Echipa națională de fotbal a României a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul susținut, vineri, la Zurich, în compania Italiei, campioana mondială en-titre, în a doua etapă a Grupei C la EURO 2008. Mutu a ratat un penalty, dar nu-i nimic: Capul sus, Adriane! România a fost la un pas de o victorie senzațională în meciul cu Italia. Față de duelul cu Franța, tricolorii au jucat mult mai bine, și-au creat ocazii în careul italian, dar au scăpat printre degete două puncte de aur, menținând în viață urâta echipă a Italiei. În prima repriză, Mutu și Tamaș l-au pus la grea încercare pe Buffon, portarul italian blocând șuturile românilor. Mingea centrată de Chivu a nimerit bara în min. 20, iar în prelungirile primei reprize, Luca Toni a înscris, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. După pauză, Mutu a profitat de o eroare a lui Zambrotta și a deschis scorul, în min. 55, dar avantajul n-a durat decât 60 de secunde, pentru că Tamaș a luftat în careul mic, iar gafa sa a fost prompt speculată de „vulpoiul” Panucci, 1-1. Până la final, ocazii au mai fost la ambele porți, dar soarta partidei se putea decide în min. 80, când D. Niculae a scos inteligent un penalty. Din păcate, Mutu a ratat (șut tare, pe centru, respins de Buffon) și soarta calificării în sferturi se va decide în ultima etapă. În plus, pentru jocul cu Olanda, selecționerul Victor Pițurcă a pierdut doi oameni de bază, pe Mirel Rădoi (fractură de piramidă nazală) și Dorin Goian (suspendat pentru al doilea galben). Au evoluat formațiile: Italia: Buffon, Zambrotta, Panucci, Chiellini, Grosso, Pirlo, De Rossi, Camoranesi (Ambrosini ’85), Perrotta (Cassano ’57), Del Piero (Quagliarella ’77), Toni. România: Lobonț, Contra, Tamaș, D. Goian, Raț, Rădoi (Dică ’26), Fl. Petre (Nicoliță ’60), Codrea, Chivu, Mutu (Cociș ’88), D. Niculae. Olanda ne dă o mână de ajutor În cealaltă partidă din Grupa C, vineri seară, Olanda a învins Franța, scor 4-1 (1-0), prin golurile înscrise de Dirk Kuyt (min. 10), Robin Van Persie (min. 59), Arjen Robben (min. 72) și Wesley Snei-jder (min. 90+2), respectiv Henry (min. 71). Astfel, în clasament, Olanda se menține pe locul 1 (6 p), urmată de România (2 p), Franța (1 p) și Italia (1 p).