Horia Tecău: „Vreau să fiu campion la Bucureşti!“

Horia Tecău: „Vreau să fiu campion la București!“

Tenismanul constănțean Horia Tecău a declarat că dorește să câștige pentru a treia oară consecutiv proba de dublu a turneului BRD Năstase Țiriac Trophy, care va avea loc la Arenele BNR din București, în perioada 19-27 aprilie.„După ce am câștigat edițiile turneului de la București, în ultimii doi ani, în 2012 alături de Robert Lindstedt și în 2013 alături de Max Mirnîi, acum îmi doresc să câștig din nou, cu noul partener, olandezul Jean-Julien Rojer. Bucureștiul a reprezentat în fiecare an un turneu important, mai ales de când s-a schimbat data și este la începutul sezonului de zgură”, a declarat Horia Tecău. „Să joci acasă un turneu, la începutul sezonului de zgură, este important. Am avut doi ani la rând câte un sezon bun pe zgură, cred că și datorită faptului că am reușit să câștig competiția de la București. Este un turneu foarte important pentru noi, îl tratăm ca pe un Grand Slam și dorim foarte mult să învingem aici”, a mai spus Tecău, citat de Agerpres. Aflat pe locul 21 în clasamentul ATP de dublu, constănțeanul s-a antrenat, în aceste zile, la București, alături de ceilalți jucători de top ai României. „Mă bucur că am fost toți aici, la București, cu Victor Hănescu, Marius Copil, Victor Crivoi. Ne-am an-trenat împreună, este mult mai distractiv așa, ne motivăm mult unul pe celălalt. Avem an-trenamente foarte bune împreună”, a spus Tecău. În privința obiectivelor sale pentru anul competițional 2014, Tecău a precizat: „Îmi doresc mult ca, la finalul acestui an, să fim la Turneul Campionilor, să fim iar în primii 10 jucători de dublu ai lumii. Îmi doresc apoi să câștig alături de Rojer primul titlu de Masters Series și primul turneu de Grand Slam împreună”.