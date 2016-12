Horia Tecău: "Sper să reintru cât mai repede în circuit"

Jucătorul constănțean de tenis Horia Tecău a fost prezent, vineri, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, unde a sponsorizat un eveniment artistic dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, în semn de recunoștință pentru părinții și bunicii care au avut o contribuție definitorie în formarea sa ca om și sportiv.Sportivul în vârstă de 31 de ani a vorbit și despre starea sa de sănătate și revenirea pe terenul de joc.„Mi-ar plăcea foarte mult să pot să joc, chiar peste două săptă-mâni, dar China cu siguranȚă iese din discuȚie, m-am retras deja de la turneele din Beijing Și Shanghai. Obiectivul acum este să mă refac pentru Stockholm, Viena Și Paris. Am o orteză pe care o port ca să îmi protejez fractura suferită în timpul turneului de la New York. La începutul turneului, eram ușor accidentat, dar fiind un turneu de Grand Slam, am luat decizia să încerc să joc și jucând trei meciuri am suferit o fractură. De aproape patru săptămâni sunt în refacere, iar peste două săptămâni o să mai fac o investigație, să văd exact cum s-a lipit acolo osul, căci până când nu se vindecă sută la sută, ca să pot juca la capacitate maximă, nu o să revin pe teren, indiferent ce turnee voi rata din circuit. Fac tratament de două ori pe zi, încerc să accelerez refacerea cât pot de mult, ca să revin. Eu sunt optimist și mă văd jucând la Stockholm, dar peste două săptămâni voi afla sigur”, a declarat Tecău.