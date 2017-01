Horia Tecău şi Robert Lindstedt au pierdut finala turneului de la Rotterdam

Horia Tecău și Robert Lindstedt au pierdut finala turneului de la Rotterdam

Infrangere dramatica pentru Horia Tecau si Robert Lindstedt in finala turneului de dublu de la Rotterdam: cei doi au cedat cu 16-14 in super tie break, in fata cuplului Mikael Llodra (Franta), Nenad Zimonjic (Serbia), favoriti 2 in competitie. Tecau si Lindstedt au condus cu 9-6 in mansa decisiva, dar au irosit sansele de a inchide meciul.Llodra, Zimonjic - Tecau, Lindstedt 4-6, 7-5, 16-14