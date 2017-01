Horia Tecău şi Petru Alexandru Luncanu, campionii turneului de la Bucureşti

Horia Tecău și Petru Alexandru Luncanu, campionii turneului de la București

Perechea Horia Tecău / Petru Alexandru Luncanu (România, nr. 1) a câștigat titlul de campioană în proba de dublu a turneului futures de tenis de la București (zgură; premii totale de 10.000 de dolari), al 11-lea concurs din seria ITF organizat, în 2007, în România. Sâmbătă, în finală, Tecău și Luncanu i-au învins, în două seturi, scor 6-4, 6-2, pe Laurențiu Erlic și Bogdan Leonte, capi de serie nr. 4. „Mi-am dorit foarte mult să obțin acest titlu și mă bucur că am reușit să-mi îndeplinesc obiectivul. Am jucat bine alături de Alexandru, pe care îl consider un tenisman de mare perspectivă, o soluție, în viitor, pentru echipa de Cupa Davis", a declarat, după meci Horia Tecău. La simplu, deși fusese desemnat cap de serie nr. 3, constănțeanul n-a trecut de optimi, fiind eliminat (4-6, 1-6) chiar de colegul Luncanu.